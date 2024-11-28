為耶誕節活動揭開序幕 台北101夢想高飛耶誕點燈晚會登場

《夢想高飛 耶誕公益音樂會》，邀請企業與民眾捐款資助偏鄉兒童教育，不限金額都是101%的愛，今天是感恩節，台北101在四樓都會廣場舉辦《夢想高飛 耶誕點燈晚會》，正式為今年的一連串耶誕節活動揭開序幕！

台北101董事長賈永婕、台北101總經理朱麗文帶領大家舉杯倒數，讓今年的全場域燈飾從這一刻起全部點亮，今年耶誕活動的各界合作夥伴包括家扶基金會、東元科技文教基金會、至善基金會、台灣綠色方舟全人關懷協會、社團法人愛無限協會、社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會等六大公益基金會都出席這場熱又溫暖的點燈晚會，與台北101美麗的燈光一起，傳遞愛與關懷到全台灣每一個角落。 台北101傍晚在都會廣場舉辦《夢想高飛 耶誕點燈晚會》，正式為今年的一連串耶誕節活動揭開序幕，董事長賈永婕（中）與表演團體一起熱舞，傳遞愛與關懷到每一個角落。記者曾學仁／攝影 台北101傍晚在都會廣場舉辦《夢想高飛 耶誕點燈晚會》，正式為今年的一連串耶誕節活動揭開序幕，董事長賈永婕（左五）出席，今年耶誕活動的各界合作夥伴包括家扶基金會、東元科技文教基金會、至善基金會、台灣綠色方舟全人關懷協會、社團法人愛無限協會、社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會等六大公益基金會都出席這場熱又溫暖的點燈晚會，與台北101美麗的燈光一起，傳遞愛與關懷到全台灣每一個角落。記者曾學仁／攝影