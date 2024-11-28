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2025春夏輕快走跳就靠它 HOGAN小白鞋強勢回歸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了鞋側邊具有HOGAN品牌首字母的H Logo，凹槽鞋底則是以城市的天際線為靈感，也是H-Stripes系列設計特色。圖／HOGAN提供
除了鞋側邊具有HOGAN品牌首字母的H Logo，凹槽鞋底則是以城市的天際線為靈感，也是H-Stripes系列設計特色。圖／HOGAN提供

誰說冬天的色彩一定就是沉穩的大地色？義大利時尚品牌HOGAN近日將品牌熱門單品H-Stripes系列小白鞋強勢回歸提前帶來2025春夏系列，打破秋冬既定色彩印象、隱形增高，同時展現Unisex中性風的時尚態度。

H-Stripes系列原本具有鞋側的品牌首字母H Logo，以及天際線為靈感的垂直凹槽條紋構，也許近年流行的「餅乾鞋」有設計上的相似趣味。2024春夏頗受好評的女鞋系列奶茶棕拉菲草編織款再度到貨，新款鞋底厚度自5.8公分升級為6.5公分，再度為穿戴者「隱形增高」，新款Logo並有銀色、水鑽鑲嵌、寶寶藍與芭蕾粉色多樣設計。

同時曾在2024春夏出新的鞋側皮標設計則帶來新色款，包含黑色、粉色、棕色、銀色，遊走於正式與休閒之間，可甜可鹹；記憶鞋墊則是H-Stripes系列的另一體驗特色，可隨個人腳掌輪廓而適應變化，隨時間提高穿著的舒適度。女孩可以常見的黑白色穿搭展現俐落都會，又或是以長襪營造休閒風格；男款則不妨嘗試以鞋帶色彩帶來與H Logo的變奏或協奏，全系列已陸續到貨全台HOGAN專賣店，價格店洽。

HOGAN的小白鞋即將重新回歸，並帶來更多豐富色彩，同時厚底設計也悄悄增高，為氣勢隱藏加分。圖／HOGAN提供
HOGAN的小白鞋即將重新回歸，並帶來更多豐富色彩，同時厚底設計也悄悄增高，為氣勢隱藏加分。圖／HOGAN提供
HOGAN H-Stripes白色拼接銀色logo皮革女款休閒鞋，23,300元。圖／HOGAN提供
HOGAN H-Stripes白色拼接銀色logo皮革女款休閒鞋，23,300元。圖／HOGAN提供
HOGAN H-Stripes燕麥白與裸棕皮革拼接拉菲草繩結女款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
HOGAN H-Stripes燕麥白與裸棕皮革拼接拉菲草繩結女款休閒鞋，21,800元。圖／HOGAN提供
HOGAN H-Stripes白色拼接淺灰色logo皮革男款休閒鞋，23,300元。圖／HOGAN提供
HOGAN H-Stripes白色拼接淺灰色logo皮革男款休閒鞋，23,300元。圖／HOGAN提供

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