2025春夏輕快走跳就靠它 HOGAN小白鞋強勢回歸

誰說冬天的色彩一定就是沉穩的大地色？義大利時尚品牌HOGAN近日將品牌熱門單品H-Stripes系列小白鞋強勢回歸提前帶來2025春夏系列，打破秋冬既定色彩印象、隱形增高，同時展現Unisex中性風的時尚態度。

H-Stripes系列原本具有鞋側的品牌首字母H Logo，以及天際線為靈感的垂直凹槽條紋構，也許近年流行的「餅乾鞋」有設計上的相似趣味。2024春夏頗受好評的女鞋系列奶茶棕拉菲草編織款再度到貨，新款鞋底厚度自5.8公分升級為6.5公分，再度為穿戴者「隱形增高」，新款Logo並有銀色、水鑽鑲嵌、寶寶藍與芭蕾粉色多樣設計。