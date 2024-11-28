聽新聞
0:00 / 0:00
2025春夏輕快走跳就靠它 HOGAN小白鞋強勢回歸
誰說冬天的色彩一定就是沉穩的大地色？義大利時尚品牌HOGAN近日將品牌熱門單品H-Stripes系列小白鞋強勢回歸提前帶來2025春夏系列，打破秋冬既定色彩印象、隱形增高，同時展現Unisex中性風的時尚態度。
H-Stripes系列原本具有鞋側的品牌首字母H Logo，以及天際線為靈感的垂直凹槽條紋構，也許近年流行的「餅乾鞋」有設計上的相似趣味。2024春夏頗受好評的女鞋系列奶茶棕拉菲草編織款再度到貨，新款鞋底厚度自5.8公分升級為6.5公分，再度為穿戴者「隱形增高」，新款Logo並有銀色、水鑽鑲嵌、寶寶藍與芭蕾粉色多樣設計。
同時曾在2024春夏出新的鞋側皮標設計則帶來新色款，包含黑色、粉色、棕色、銀色，遊走於正式與休閒之間，可甜可鹹；記憶鞋墊則是H-Stripes系列的另一體驗特色，可隨個人腳掌輪廓而適應變化，隨時間提高穿著的舒適度。女孩可以常見的黑白色穿搭展現俐落都會，又或是以長襪營造休閒風格；男款則不妨嘗試以鞋帶色彩帶來與H Logo的變奏或協奏，全系列已陸續到貨全台HOGAN專賣店，價格店洽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言