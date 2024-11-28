狂賀奪冠…遠百感謝中華隊英雄 連續6天推出感動回饋

棒球可以說是台灣的國球，牽起跨世代的情感共鳴。當中華隊在東京巨蛋以4:0完封日本，拿下第一座世界棒球12強賽事冠軍那一刻，寫下中華隊歷史紀錄，讓全民感動沸騰。遠東百貨狂賀中華隊奪冠，並感謝中華隊英雄們創造的奇蹟，讓全台民眾一起見證歷史、讓世界看見台灣，11月29日起至12月4日一連6天推出感謝英雄感動回饋檔期。

「遠百感謝英雄感動回饋檔期」端出國際精品單筆20,000元送1,000元，女男童裝單筆3,500元送350元、遠百板橋中山和遠百竹北女男童裝單筆8,000元加送200元。指定銀行全館當日分期刷滿10,000元送200元十足抵用券。國際精品、女男童裝贈出的抵用券，在12月31日百貨服飾單筆消費每滿1,000元時抵用。

另外，樓面和品牌都有推出專屬獨享優惠商品。台中大遠百即日起至11月30日化妝品專櫃鎖定限量買一送一商品，全館餐飲指定品牌買一送一、家用家電推出限定商品8折優惠、男女服飾指定專櫃衣服鞋子買一送一。

並帶給卡友雙重喜悅，HAPPY GO卡友點點成金好康翻倍，HAPPY GO點數100點可以兌換200元券。還有卡友來店禮，憑全館單筆滿1,000元送弘前蘋果一顆。

App會員同喜，高雄大遠百11月29日至12月8日推出App會員來店禮，憑遠百App金級會員及同卡號當日消費不限金額發票至9樓客服中心即贈100元十足電子券。新竹大遠百彈珠公賣局11月30日前每日前50名遊玩彈珠台，使用遠百App可享買一送一。