冬被現省萬元、家電買機送機 新光三越壓軸周年慶台北站前店優惠全開

新光三越周年慶最後壓軸、台北站前店今開跑，主打優惠全開，備貨齊全、價格挑戰最低價，應對冬日暖冬需求，端出冬被2折起、電暖器買新機送新機、禦寒外套下殺千元有找，石墨烯冬被最低下殺1.9折，暖冬相關優惠殺到底，也是消費者今年搶年度最殺優惠最後一檔。新光三越指出，預估周年慶首日有6萬人次造訪、首日業績力拚4億，整檔周年慶目標為10.74億。

周年慶必搶的化妝品特惠組最低3折起，開店2小時就有多組品牌明星組完售，首日預估熱賣超過5萬組，此時正是各大品牌耶誕彩妝熱鬧登場，購買再享化妝品單筆2,000元送2,000點，交換禮物或自用都很划算。全館禦寒商品買氣旺，禦寒服飾大衣全面下殺4折起，吸引民眾趁機入手帶動整體業績成長近一成。冬被寢具也是搶購重點，首日皇室羽毛工房、金安德森等萬元冬被全面下殺1.8折起、直接現省1萬多元，開店後吸引民眾排隊秒殺，另外，石墨稀機能冬被民眾詢問度高，像是Kinloch Anderson石墨烯冬被，開賣不久全數搶購一空。

新光三越台北站前店獨家優惠，首四日限定App扣點30點即可獲得電子購物金300元，每人最高可領600元，在全館指定業種單筆5,000元可折抵300元，現買現折刺激交易筆數增加，再加上詢問度最高的季節家電(暖氣、除濕機、足浴機)，台北站前店再推「買機送機」與團購專案，開店一小時帶動成交量較去年成長一成，預計首日有百台訂單。

另外，台北站前店周年慶期間獨家天天推出點數換商品，每日上午10點只要打開App扣30點＋當日消費300元即可兌換，首日的寶易生技奈米鋅去味抗蟎抗菌噴霧價值550元，逾百份上線10分鐘即被兌換一空，此外，全館再享天天卡友滿額禮，推出PS5與虎牌電飯鍋等一系列人氣家電回饋會員，現場卡友兌換熱烈。