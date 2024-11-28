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MVP隊長陳傑憲周邊來了！7-ELEVEN 預購紀念球衣再送限量小卡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN獅推出「世界冠軍MVP陳傑憲周邊商品預購」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獅推出「世界冠軍MVP陳傑憲周邊商品預購」。圖／7-ELEVEN提供

網敲碗的全民隊長陳傑憲周邊來了！串聯統一7-ELEVEN獅推出「世界冠軍MVP陳傑憲周邊商品預購」活動，7-ELEVEN全台超過7,000家門市自11月29日早上11點起開放早鳥預購，傑憲球衣、球帽、短Tee、紀念球、毛巾等5 款商品，售價290元至2,299元不等，特別是購買紀念球衣再送限量傑憲小卡乙組(6張)，豐富周邊讓球迷買好買滿，紀念陳傑憲帶領中華隊拿下第三屆世界12強棒球賽冠軍並獲得4大個人獎項。

此外，7-ELEVEN即日起至12月10日止還開放陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈四大統一獅中華英雄週邊商品預購，包含四大英雄的統一獅背號T-shirts、毛巾，7-ELEVEN超值預購價分別為399元、849元，最低市價8.6折的優惠就可以把喜愛的明星棒球員紀念週邊帶回家。

統一獅 陳傑憲

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