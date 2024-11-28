台北101計畫公開展出12強冠軍盃 賈永婕喊「爭取中」：全民都想看

台北101今天舉辦「夢想高飛」耶誕點燈晚會，台北101董事長賈永婕指出，有跟棒協表達意願在台北101展出中華隊贏得的世界棒球12強冠軍獎盃，雙方正在磨合時間點問題。賈永婕表示，目前並未確定最後會在101展出，但不管是不是在101，但冠軍獎盃一定會展出，因為全民都很想看。

台北101爭取展出世界棒球12強冠軍獎盃為免門票開放民眾觀看，如果成真會另闢地點、不會在101觀景台，賈永婕說，因為101觀景台無法不收門票。

賈永婕指出，台北101觀景台展出大谷翔平50/50紀念球後，帶動觀景台增加人數許多，增加人數平日大約是1500人次起跳、假日大約是2000至2500人起跳，現在假日人流大約會有6500、6800人，但觀景台一天人數上限是7000人，因為有電梯流量的問題，現在假日已經差不多到上限了，平日大約4千、5千多人。此外，也增加很多日本客人，以前101是韓國客很多。