不只大谷翔平50轟紀念球 台北101爭取展出「中華隊冠軍球」

台北101舉辦夢想高飛特展，並展出美國職棒球星大谷翔平破紀錄的50/50紀念球，觀景台人潮明顯增加，董事長賈永婕表示，目前正積極爭取此次獲得世界12強棒球賽冠軍的中華隊冠軍紀念球與冠軍獎杯，並已經做好準備與規劃，就等棒協點頭。

台北101今舉行夢想高飛，耶誕點燈活動，賈永婕表示，若是能夠展出，動線已經規劃好，不會與大谷翔平紀念球同樣放在觀景台，這顆球是全台灣人民的榮耀，因此與冠軍獎杯都不會收費。

賈永婕強調，目前雙方工作人員已經有聯絡與接觸，但是還要磨合時間點，棒協的意願算是正面，但目前還不確定是否會在台北101，但一定會展出，因為全民都很想看這顆球。

賈永婕也說，自從展出50/50紀念球後，帶動人潮明顯增加，平日增加超過1000人，假日2500人，增幅在35~40%左右，假日人潮更已經接近上限7000人。

而上任後話題不斷，日前被爆不當開除員工，前董事長宋文琪又在個人臉書上發文砲轟「虛榮與膚淺」。對此，賈永婕則表示，與宋文琪並不熟，私底下也並沒有通話，雙方應該是有些誤會，但也已經解釋，應該是宋文琪搞錯了對象。

但擔任董事長後的挑戰不少，賈永婕則說，每天都會有不同挑戰，但就是坦然面對，往前走、做自己。