愛情影集《不如海邊吹吹風》台北首映 金門絕美風光推向國際

由陳柏霖、郭雪芙主演的愛情影集《不如海邊吹吹風》今天在台北盛大舉行首映會，吸引媒體與影視圈明星出席。陳柏霖受訪時大力推介金門，稱「令人難忘的地方」，並邀大家親自體驗擁有獨特魅力的海島。金門縣政府觀光處副處長董雲馨也現身力挺，期望此劇成金門觀光新亮點，吸引更多國內外遊客。

《不如海邊吹吹風》將金門自然美景融入劇情，讓觀眾透過影集感受遠離都市喧囂的純粹氛圍。影集不僅描繪陳柏霖與郭雪芙的救贖愛戀，還呈現多條感情線，搭配如詩如畫的金門景致、當地美食及純樸人情，成為劇集的五大亮點。

導演何潤東以細膩的鏡頭語言，捕捉金門大橋、喊泉、太武山等地標，讓觀眾沉浸於金門的獨特風情中。此外，劇中美食場景更展現出金門的在地美味，引人垂涎。

這部影集集結范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華及鄭家榆等實力派演員，以多層次情感描繪角色間的溫暖與陪伴。該劇也與國際頻道AXN合作，將於全球180多個國家播出，將金門的自然之美與人文底蘊推向國際。

金門縣政府觀光處表示，《不如海邊吹吹風》是推動金門觀光的重要契機，劇組拍攝前多次前往金門會勘，並與觀光處就拍攝內容及後續行銷展開深度合作。拍攝期間，金門縣政府在食宿、交通等方面提供協助，並與相關單位通力合作，確保拍攝順利進行；未來觀光處將根據劇中拍攝場景推出專屬觀光路線，讓遊客親身走進劇中的金門風光。

董雲馨指出，《不如海邊吹吹風》不僅是一部愛情影集，更是金門觀光行銷的重要一環，透過精緻的拍攝和動人的故事，我們期望透過這部作品，吸引更多國內外遊客走進金門，感受海島風情。