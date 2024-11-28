易飛網看好越南旅遊 取得越捷航空在台客運業務總代理

看好越南旅遊市場蓬勃發展，易飛網（2734）28日宣布，與越南最大民營航空公司—越捷航空（VietJet Air）達成合作，自2025年1月1日起，成為其在台灣地區的客運業務總代理（GSA）。

易飛網將負責越捷航空於台灣市場的個人票務訂位、團體票務、包機業務、同業業務、客戶服務、航線申請等業務。

根據越南官方統計，在2024年上半年，越南接待國際旅客達880萬人次，與去年同期相比增長近六成，已超越疫情前水平。而台灣以63萬人次成為越南第三大旅客來源國，緊隨韓國及中國後面。

易飛網表示，過去三年台灣搜尋越南旅行的熱度呈現2.5倍增長，而公司擅長整合資源，將結合創新行銷與優質服務，為越捷航空在台灣市場創造佳績。

越捷航空自2007年成立以來，穩居越南航空市場的領導地位，並在亞太地區迅速發展。截至目前，越捷航空在全球運營155條航線，其中越南國內航線43條，國際航線112條。

作為台灣至越南航點最豐富的航空公司，越捷航線囊括了從台北、台中、高雄直飛胡志明市、河內及富國島的定期航班，以及峴港、芽莊等包機航線。並透過越捷航空的便捷轉機延伸航點至印度、中亞、中東及澳洲等地。

隨著越捷航空業務在台灣的拓展，可望為台灣旅遊市場注入穩定運力及全新服務。