Apple Watch、iPad優惠來了！好市多「黑色購物週」第5天提前8點就開門

好市多年度盛事「黑色購物週」即將進入最後優惠高潮！稍早公告了第5天新增的主打優惠商品，眾所期待的Apple Watch、iPad終於來了，另外，稀有樂高盒組、會員最愛的鮭魚也有新貨登場。活動最後3天賣場將提早到8點就開門，想要搶購Apple Watch、iPad的果粉會員，可得早起準備進場搶購。

黑色購物週第5天預告將推出Apple Watch SE、iPad第9代10.2吋指定機種優惠，雖然並未公告折扣幅度，但平常賣場銷售的蘋果商品就比官方售價便宜一些，若再搭配折扣、信用卡、黑鑽卡回饋，肯定更划算。

樂高盒組也推出新款優惠，環形雲霄飛車現折1,700元，市面上少見的大型盒組，共有3756個零件，相當挑戰手藝。另外，已經幫忙切好的冷凍大鮭魚片也推優惠，每公斤特價529元，前幾天不敢下手整尾鮭魚的會員，這次可以考慮入手。其他還有TCL 55吋4K MINILED顯示器，現折6,000元，羅技靜音藍牙滑鼠2入現折150元，賣場內各類3C、家電等待會員繼續發掘隱藏優惠。