頂級Pashmina圍巾展 JAMEI CHEN Corner限時暖心秀

秋冬的造型中總少不了一條寬大披巾，保暖也能用以造型，並透過色彩、紋理、圖騰展示一個人的品味趣向。台灣設計師品牌JAMEI CHEN近日於JAMEI CHEN Corner帶來喀什米爾手工織品展，展示印度百年歷史品牌Shaw Brothers的嚴選新品，家族傳人Faisal Shaw（Baba）亦親自來台招待貴客、闡述歷史，並分享了印度頂級Cashmere圍巾的工藝過程與細節之美。

創立於1840年的Shaw Brothers創立於西元1840年，使用10至15微米不等的「帕什米納」山羊絨毛（Pashmina）為素材，並延續古法傳承、波斯語Sozni的絲線刺繡工藝。

接受本刊專訪時Faisal Shaw並透露，Shaw Brothers的圍巾多有著繁複傳統的手工印花，其圍巾部分為單人製作、部分則為多工完成；像是其中最繁複的一條共由37位不同工序全手工完成、共結合37道工序，另外一條被稱為Collector’s Piece收藏家系列的圍巾則有著華麗刺繡，正反兩面色彩不一，也讓一條圍巾擁有兩種不同造型可能。

Faisal Shaw同時進一步分享，Shaw Brothers品牌是以350個家庭、1,700個員工、歷史橫跨7個世代所組成，「七個世代的接續，也像是我們一起延續著傳統、文化、工藝，一同工作、一同前行。」品牌維持過去數百年來流傳至今的技巧、製程，但僅順應趨勢、在色彩或細節進行微調設計，「像是這條圍巾的刺繡花紋便是從蒙兀兒帝國（Mughal Empire）時代傳承至今，目前仍可在泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）的牆上找到相似圖騰。」

由於圍巾多給人女性的印象聯想，我們試著請Faisal Shaw為男性讀者推薦一條單品，Faisal Shaw此時先強調全系列都是中性（Unisex）設計，再隨手拾起一條圍巾以男性為例，左右手一側單獨披上、另一手則以捲曲方式重新圍繞，保暖外也別具異國風情、自成一格。