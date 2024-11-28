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頂級Pashmina圍巾展 JAMEI CHEN Corner限時暖心秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
JAMEI CHEN Corner是鄰近於JAMEI CHEN大安路旗艦店的另一舒適空間，帶來服裝以外的生活居家選品。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN Corner是鄰近於JAMEI CHEN大安路旗艦店的另一舒適空間，帶來服裝以外的生活居家選品。圖／JAMEI CHEN提供

秋冬的造型中總少不了一條寬大披巾，保暖也能用以造型，並透過色彩、紋理、圖騰展示一個人的品味趣向。台灣設計師品牌JAMEI CHEN近日於JAMEI CHEN Corner帶來喀什米爾手工織品展，展示印度百年歷史品牌Shaw Brothers的嚴選新品，家族傳人Faisal Shaw（Baba）亦親自來台招待貴客、闡述歷史，並分享了印度頂級Cashmere圍巾的工藝過程與細節之美。

創立於1840年的Shaw Brothers創立於西元1840年，使用10至15微米不等的「帕什米納」山羊絨毛（Pashmina）為素材，並延續古法傳承、波斯語Sozni的絲線刺繡工藝。

接受本刊專訪時Faisal Shaw並透露，Shaw Brothers的圍巾多有著繁複傳統的手工印花，其圍巾部分為單人製作、部分則為多工完成；像是其中最繁複的一條共由37位不同工序全手工完成、共結合37道工序，另外一條被稱為Collector’s Piece收藏家系列的圍巾則有著華麗刺繡，正反兩面色彩不一，也讓一條圍巾擁有兩種不同造型可能。

Faisal Shaw同時進一步分享，Shaw Brothers品牌是以350個家庭、1,700個員工、歷史橫跨7個世代所組成，「七個世代的接續，也像是我們一起延續著傳統、文化、工藝，一同工作、一同前行。」品牌維持過去數百年來流傳至今的技巧、製程，但僅順應趨勢、在色彩或細節進行微調設計，「像是這條圍巾的刺繡花紋便是從蒙兀兒帝國（Mughal Empire）時代傳承至今，目前仍可在泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）的牆上找到相似圖騰。」

由於圍巾多給人女性的印象聯想，我們試著請Faisal Shaw為男性讀者推薦一條單品，Faisal Shaw此時先強調全系列都是中性（Unisex）設計，再隨手拾起一條圍巾以男性為例，左右手一側單獨披上、另一手則以捲曲方式重新圍繞，保暖外也別具異國風情、自成一格。

Shaw Brothers喀什米爾手工織品展將在JAMEI CHEN Corner展出，即日起至11月29日（五）為止、Faisal Shaw（Baba）亦將在空間中為消費者親自講解工藝、分享歷史，可電洽02-8773-0920、提前預約。

Faisal Shaw（Baba）親自為本刊介紹了一條收藏家等級的喀什米爾手工刺繡圍巾，需耗時五年才能完成一條。圖／JAMEI CHEN提供
Faisal Shaw（Baba）親自為本刊介紹了一條收藏家等級的喀什米爾手工刺繡圍巾，需耗時五年才能完成一條。圖／JAMEI CHEN提供
除了細膩頗析Sozni絲線刺繡工藝過程，Faisal Shaw亦現場示範了披肩的靈活運用，強調無性別的造型技巧。圖／JAMEI CHEN提供
除了細膩頗析Sozni絲線刺繡工藝過程，Faisal Shaw亦現場示範了披肩的靈活運用，強調無性別的造型技巧。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN近日於JAMEI CHEN Corner帶來喀什米爾手工織品展，展示印度百年品牌Shaw Brothers的嚴選新品。圖／JAMEI CHEN提供
JAMEI CHEN近日於JAMEI CHEN Corner帶來喀什米爾手工織品展，展示印度百年品牌Shaw Brothers的嚴選新品。圖／JAMEI CHEN提供
可自用、可用以贈禮的Shaw Brothers披肩圍巾，又以柔軟細膩的「帕什米納」山羊絨毛為特色。圖／JAMEI CHEN提供
可自用、可用以贈禮的Shaw Brothers披肩圍巾，又以柔軟細膩的「帕什米納」山羊絨毛為特色。圖／JAMEI CHEN提供
用色素雅或刺繡繁複的圍巾、披肩，將成為全身造型的亮點單品。圖／JAMEI CHEN提供
用色素雅或刺繡繁複的圍巾、披肩，將成為全身造型的亮點單品。圖／JAMEI CHEN提供
Shaw Brothers家族傳人Faisal Shaw（Baba）。圖／JAMEI CHEN提供
Shaw Brothers家族傳人Faisal Shaw（Baba）。圖／JAMEI CHEN提供

保暖 品牌 圍巾

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