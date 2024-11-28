Hearts On Fire傳遞歡愉的節慶祝福 閃亮鑽石迎接新年
美國鑽石品牌Hearts On Fire，以全世界最完美的車工聞名，打造最璀璨明亮的鑽石光芒。今年品牌換新形象，不但在台灣開設全球第一家嶄新概念的專櫃，禮盒包裝也都煥然一新。繼今年品牌Re-Branding企劃的「Light, Unleashed」與VELA系列新作「Love, Unleashed」後，於此歲末歡慶時刻，發佈佳節形象廣告「Joy, Unleashed」，擁抱愉悅的節慶氣氛歡度年終。
「Joy, Unleashed」形象廣告捕捉了人們對佳節到來的期待與興奮。從與朋友、家人和情侶的相聚時光，到收到禮物至揭曉祝福的時分，每張照片中皆呈現出聖誕節每個富含喜悅、慶祝與愛的時刻。這組充滿歡樂氛圍的形象大片更精選了一系列適合日常穿搭，抑或是華麗亮相的單品，聚焦BARRE 系列以飄懸的鑽石打造都會光影，是象徵當代摩登美學珠寶的首選之作，透過耀眼的鑽石禮物傳遞愛與快樂給到每位在乎的人。
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