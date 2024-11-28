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Hearts On Fire傳遞歡愉的節慶祝福 閃亮鑽石迎接新年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire發佈2024年佳節形象廣告「 Joy, Unleashed」。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire發佈2024年佳節形象廣告「 Joy, Unleashed」。圖／Hearts On Fire提供

美國鑽石品牌Hearts On Fire，以全世界最完美的車工聞名，打造最璀璨明亮的鑽石光芒。今年品牌換新形象，不但在台灣開設全球第一家嶄新概念的專櫃，禮盒包裝也都煥然一新。繼今年品牌Re-Branding企劃的「Light, Unleashed」與VELA系列新作「Love, Unleashed」後，於此歲末歡慶時刻，發佈佳節形象廣告「Joy, Unleashed」，擁抱愉悅的節慶氣氛歡度年終。

「Joy, Unleashed」形象廣告捕捉了人們對佳節到來的期待與興奮。從與朋友、家人和情侶的相聚時光，到收到禮物至揭曉祝福的時分，每張照片中皆呈現出聖誕節每個富含喜悅、慶祝與愛的時刻。這組充滿歡樂氛圍的形象大片更精選了一系列適合日常穿搭，抑或是華麗亮相的單品，聚焦BARRE 系列以飄懸的鑽石打造都會光影，是象徵當代摩登美學珠寶的首選之作，透過耀眼的鑽石禮物傳遞愛與快樂給到每位在乎的人。

Hearts On Fire BARRE Floating黃K金密鑲鑽石項鍊，鑽石總重約1.25克拉，24萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating黃K金密鑲鑽石項鍊，鑽石總重約1.25克拉，24萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire發佈2024年佳節形象廣告「 Joy, Unleashed」。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire發佈2024年佳節形象廣告「 Joy, Unleashed」。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石戒指，鑽石總重約0.45克拉，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石戒指，鑽石總重約0.45克拉，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Multi-Row黃K金鑽石耳環，鑽石總重約2.00克拉，53萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Multi-Row黃K金鑽石耳環，鑽石總重約2.00克拉，53萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供

品牌 禮物 鑽石

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