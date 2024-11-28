蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」 4大好康攻略免運再搶12%蝦幣回饋

看準年末聚餐需求激增，蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」連續第3年攜手餐飲集團送好康，聯手旗下擁有TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse的開展餐飲集團，獻上抽1年份VIP會員資格、玩遊戲並消費滿額送破萬份餐點兌換券等，總價值直逼千萬元好禮；活動期間更與知名美式餐廳TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse推出獨家聯名餐點「蝦拼奇趴生日組合餐」，準時收看直播就有機會免費享用。

活動期間蝦皮購物推出4重優惠攻略，包括雙12當日限定推出全站免運店家0元起免運吃到飽，限於蝦皮店到店、OK超商取貨使用，另外再加贈10張全站99元起超商免運券；瞄準指定時段，再推出全站12%蝦幣回饋大方灑。

即日起至12月12日於蝦皮購物站內玩寶箱遊戲，抽開展餐飲集團1年份VIP會員，再抽破萬份餐點兌換券，到TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse店內消費滿1,200元就送英式炸魚薯條、德州辣雞翅；平日中午12點再加碼，至雙品牌用餐就送1人1隻炸雞翅、點聯名組合餐並出示蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」指定活動頁再送配菜小點。

還有指定時段邊看直播邊搶優惠，再送總價值破5萬元美食免費吃。12月12日當日霸氣再享原價近千元炭烤豬肋排、12oz.肋眼牛排買1送1。大啖美食犒賞整年辛勞外，蝦皮購物也精選人氣熱銷好禮，打造「歲末乾蝦專區」，不僅雙12當天最低12元搶，暖身期間也有殺破5折優惠。