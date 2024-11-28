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1919食物銀行攜手7-ELEVEN、王品 認捐愛心年菜

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
希望透過美味年菜，能幫助像婉玲的弱勢家庭 在年夜飯桌上吃得飽、吃得好。圖/基督教救助協會提供
希望透過美味年菜，能幫助像婉玲的弱勢家庭 在年夜飯桌上吃得飽、吃得好。圖/基督教救助協會提供

為讓弱勢家庭能在除夕圍爐聚餐，感受年節溫暖，今年1919食物銀行持續與7-ELEVEN合作「圍爐送愛」愛心年菜認捐，即日起至12月29日在全台逾7000家7-ELEVEN門市皆可認捐多款愛心年菜。今年1919食物銀行也攜手王品集團，邀請藝人林哲熹擔任公益大使，發起「王品嚴選團圓宴-公益年菜認購計畫」，即日起只要用299元就能認捐一道公益年菜。過年前將年菜送到受助家庭，讓他們歡喜圍爐，感受社會溫暖。

基督教救助協會說，王品連續第6年推出冷凍年菜，這次的團圓宴，包括「富貴福菜元蹄」、「元氣人參燉雞湯」、「醬煨紅燒獅子頭」、「香菇魷魚米糕」等傳統年味佳餚。總數高達3萬4000多份，總價值逾4000萬元。民眾只要透過「王品瘋美食購物網」每道暖心價299元公益認捐，每募集滿5道菜就能組成完整大套「王品嚴選團圓宴」，再由1919食物銀行送至受助家庭。

7-ELEVEN是第7年與1919食物銀行合作愛心年菜認捐，多年來送出逾10萬份年菜，供上萬個困苦家庭享用。今年民眾也可至全台超過7,000家7-ELEVEN門市，或透過i預購、i划算等平台認捐「一吉膳皇家鮑魚佛跳牆+福記桂圓米糕粥」、「胡同歡聚愛心套餐」、「溫國智送愛團圓套餐」等組合，一起來幫助困苦家庭。

婉玲來自台東一個貧困家庭，父親務農兼做資源回收，母親幫人噴灑農藥。繁重的工作最終拖垮了他們的健康，父親在中年時因勞累病倒，母親也因農藥中毒中風，長年臥床。婚後，婉玲與丈夫王凱育有3個孩子，兩人白天經營中藥行，晚上在夜市擺攤，但年復一年的操勞，讓婉玲在45歲時罹患鼻咽癌，歷經41次電療和7次化療，婉玲不僅右耳和舌頭受損，說話、吞嚥也很困難。

因經濟和醫療的雙重壓力，他們只能賣掉房子，另行租屋。王凱後來開計程車，沒想到不慎撞人，而遭鉅額索賠。賠償費、生活費、孩子學費、卡債，再加上醫藥費，讓婉玲一家陷入愁雲慘霧。救助協會接到通報，很快地提供急難救助金、讓孩子到陪讀班就讀，並固定提供1919食物包，及高蛋白粉等營養品，才讓婉玲一家慢慢走出困境。

基督教救助協會秘書長鄭夙珺表示，非常感謝7-ELEVEN與王品集團的愛心，發起「公益年菜認購計畫」，邀請全台愛心民眾一起認捐年菜。

公益大使 年菜 愛心 食物銀行

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