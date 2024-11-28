快訊

鄭英耀駁高中生「心智不成熟」說法 賴士葆：真的有聽到官員說

台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

與運動賽事更幾密結合 皇家美食：明年讓漢堡王不一樣

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
漢堡王產品照。圖／漢堡王提供
漢堡王產品照。圖／漢堡王提供

台鋼集團旗下皇家美食旗下品牌除了位於台中的「潮港城」外，今年5月取得速食品牌「漢堡王」特許經營權，總經理黃于嘉表示，過去漢堡王拓點以北北基為主，但接下來全省都會持續展店，明年會打造出不一樣的漢堡王。

皇家美食今年1～10月營收為14.48億元，年增359.83%，其中潮港城的營收佔比為2%，漢堡王則佔98%，營收成長主要是因為併入漢堡王挹注。黃于嘉表示，近年來餐飲業都面對缺工，以及電費、人力成本調漲等，讓產品價格面臨很大的壓力，但希望透過成本優化、與學校建教合作來設法解決。

今年獲利表現不佳，黃于嘉表示，第三季是餐飲業的傳統淡季，而漢堡王處於快速展店階段，費用叫高，因此營運上仍有虧損，目前全台共有98店，其中97家為直營店，只有一家加盟店，一年都希望有一定的展店數量，明年第一季北中南都會展店。

至於潮港城方面，黃于嘉表示，除了現有婚宴、百匯外，也在打造鍋物品牌，要在市場做出差異化。

黃于嘉也說，台鋼集團相當重視運動，希望與運動產業做連結，因此以速食作為切入點，當時正好有漢堡王的併購機會才決定跨足，而台灣速食產業競爭激烈，漢堡王雖然與同業有些重疊性，但是調性不同，台灣、國際的運動賽事做更緊密的連結，未來一定有不一樣的發展。

漢堡王 速食 運動

延伸閱讀

2速食龍頭夾擊…摩斯為何屹立不搖？老饕分析優勢：1品項上架就搶完

屏東國際棒球場要蓋了！內外野總計1.5萬席、12月30日動土

養眼畫面放送！裸女闖球賽奔走全場傻眼 網友驚呼：上帝保佑

大巨蛋周年／前朝釀創傷？遠雄：蔣萬安上任感受很大誠意

相關新聞

與運動賽事更幾密結合 皇家美食：明年讓漢堡王不一樣

台鋼集團旗下皇家美食旗下品牌除了位於台中的「潮港城」外，今年5月取得速食品牌「漢堡王」特許經營權，總經理黃于嘉表示，過去...

台灣限定「粉」美！喬治傑生、Les Néréides佳節新作

顯然台灣消費者對於色調柔美的粉紅色情有獨鍾。不論是法國輕珠寶品牌Les Néréides或是丹麥的皇室御用精品喬治傑生（...

蒂妲史雲頓擔綱 79歲名導溫德斯為香奈兒拍大秀短片

香奈兒（CHANEL）將於2024年12月3日於中國杭州西湖舉辦2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀。...

全家霜淇淋12月掀南北大戰 北部芋頭加芭樂挑戰味蕾 南部茶口味濃郁回歸

全家Fami!ce霜淇淋12月為民眾送上大驚喜，一次將今年度熱銷的4款口味「芋頭牛奶」、「芭樂」、「東方美人茶」及「厚香...

金色三麥旗下「電子酒精交易所」連動台股 大漲、下跌皆五折

金色三麥（7757）旗下SPORTS NATION運動餐廳啟動虛實結合，攜手CMoney旗下台灣最大投資理財社群「股市爆...

懷舊也新潮 SHIATZY CHEN畫報風形象廣告重返1960

越懷舊、越新潮，一如日前Y2K風潮捲土重來、在年輕世代中大為流行。台灣設計師品牌SHIATZY CHEN近日推出2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。