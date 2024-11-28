與運動賽事更幾密結合 皇家美食：明年讓漢堡王不一樣

台鋼集團旗下皇家美食旗下品牌除了位於台中的「潮港城」外，今年5月取得速食品牌「漢堡王」特許經營權，總經理黃于嘉表示，過去漢堡王拓點以北北基為主，但接下來全省都會持續展店，明年會打造出不一樣的漢堡王。

皇家美食今年1～10月營收為14.48億元，年增359.83%，其中潮港城的營收佔比為2%，漢堡王則佔98%，營收成長主要是因為併入漢堡王挹注。黃于嘉表示，近年來餐飲業都面對缺工，以及電費、人力成本調漲等，讓產品價格面臨很大的壓力，但希望透過成本優化、與學校建教合作來設法解決。

今年獲利表現不佳，黃于嘉表示，第三季是餐飲業的傳統淡季，而漢堡王處於快速展店階段，費用叫高，因此營運上仍有虧損，目前全台共有98店，其中97家為直營店，只有一家加盟店，一年都希望有一定的展店數量，明年第一季北中南都會展店。

至於潮港城方面，黃于嘉表示，除了現有婚宴、百匯外，也在打造鍋物品牌，要在市場做出差異化。

黃于嘉也說，台鋼集團相當重視運動，希望與運動產業做連結，因此以速食作為切入點，當時正好有漢堡王的併購機會才決定跨足，而台灣速食產業競爭激烈，漢堡王雖然與同業有些重疊性，但是調性不同，台灣、國際的運動賽事做更緊密的連結，未來一定有不一樣的發展。