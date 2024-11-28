台灣限定「粉」美！喬治傑生、Les Néréides佳節新作

顯然台灣消費者對於色調柔美的粉紅色情有獨鍾。不論是法國輕珠寶品牌Les Néréides或是丹麥的皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）針對台灣市場推出的限定款都選擇了這個備受歡迎的色調。

Les Néréides芭蕾系列，靈感源自舞者的堅毅與柔美，秋冬系列為台灣推出迷你芭蕾限定款，選用薰衣草紫和茉莉粉兩種色調，薰衣草紫色芭蕾舞者穿漸層裙擺手捧星形水晶與大花茄，茉莉粉的迷你芭蕾舞伶則配上圓形水晶與粉紅茉莉，搭配同色調的溫暖絨布限定包裝，為下個春天開啟序幕。

喬治傑生備受消費者喜愛的年度紀念系列，延續新藝術運動時期（Art Nouveau）盛行的有機曲線及花卉植物等元素，構成宛如銀雕藝品般的精美輪廓。2025 HERITAGE台灣獨家限定款搭配粉水晶，以純銀材質勾勒出立體葉脈圖樣，中央處鑲飾橢圓形蛋面切割的粉水晶，寶石環側綴以小巧銀珠，提供鍊墜和耳環兩種珠寶選擇。