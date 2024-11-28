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台灣限定「粉」美！喬治傑生、Les Néréides佳節新作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Les Néréides迷你芭蕾台灣限定款茉莉粉耳環，5,000元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides迷你芭蕾台灣限定款茉莉粉耳環，5,000元。圖／惇聚國際提供

顯然台灣消費者對於色調柔美的粉紅色情有獨鍾。不論是法國輕珠寶品牌Les Néréides或是丹麥的皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）針對台灣市場推出的限定款都選擇了這個備受歡迎的色調。

Les Néréides芭蕾系列，靈感源自舞者的堅毅與柔美，秋冬系列為台灣推出迷你芭蕾限定款，選用薰衣草紫和茉莉粉兩種色調，薰衣草紫色芭蕾舞者穿漸層裙擺手捧星形水晶與大花茄，茉莉粉的迷你芭蕾舞伶則配上圓形水晶與粉紅茉莉，搭配同色調的溫暖絨布限定包裝，為下個春天開啟序幕。

喬治傑生備受消費者喜愛的年度紀念系列，延續新藝術運動時期（Art Nouveau）盛行的有機曲線及花卉植物等元素，構成宛如銀雕藝品般的精美輪廓。2025 HERITAGE台灣獨家限定款搭配粉水晶，以純銀材質勾勒出立體葉脈圖樣，中央處鑲飾橢圓形蛋面切割的粉水晶，寶石環側綴以小巧銀珠，提供鍊墜和耳環兩種珠寶選擇。

今年適逢喬治傑生歡慶品牌創立120 週年，品牌也在年底送禮季節推出全新SILVER ACCESSORIES系列純銀吊飾，共5種款式，靈感取材自檔案室中的典藏精選，採用純銀手工製製作，配以開放式C形鎖扣，可做為鑰匙圈或包包掛飾使用。Les Néréides則為秋冬款融入冬季浪漫，除了台灣限定色迷你芭蕾，還有結合雪地美景與鮮豔玫瑰的「冬日玫瑰下」，以及刻畫午夜星芒的「午夜星空藍」等充滿季節感設計。

喬治傑生HERITAGE系列台灣限定2025年度粉水晶純銀項鍊，10,900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HERITAGE系列台灣限定2025年度粉水晶純銀項鍊，10,900元。圖／喬治傑生提供
Les Néréides茉莉粉迷你芭蕾台灣限定款及包裝。圖／惇聚國際提供
Les Néréides茉莉粉迷你芭蕾台灣限定款及包裝。圖／惇聚國際提供
喬治傑生HERITAGE系列台灣限定2025年度粉水晶純銀垂墜耳環，10,900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HERITAGE系列台灣限定2025年度粉水晶純銀垂墜耳環，10,900元。圖／喬治傑生提供
Les Néréides迷你芭蕾台灣限定款茉莉粉項鍊，4,200元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides迷你芭蕾台灣限定款茉莉粉項鍊，4,200元。圖／惇聚國際提供
喬治傑生SILVER ACCESSORIES系列花蕾造型純銀吊飾，11,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SILVER ACCESSORIES系列花蕾造型純銀吊飾，11,800元。圖／喬治傑生提供
Les Néréides首席女伶白鑽耳環，5,600元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides首席女伶白鑽耳環，5,600元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides迷你芭蕾冬日玫瑰戒指，3,600元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides迷你芭蕾冬日玫瑰戒指，3,600元。圖／惇聚國際提供
喬治傑生SILVER ACCESSORIES系列橡果造型純銀吊飾，11,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生SILVER ACCESSORIES系列橡果造型純銀吊飾，11,800元。圖／喬治傑生提供
Les Néréides迷你芭蕾台灣限定款薰衣草紫耳環，5,000元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides迷你芭蕾台灣限定款薰衣草紫耳環，5,000元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides芭蕾舞伶午夜星空藍短鍊，4,200元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides芭蕾舞伶午夜星空藍短鍊，4,200元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides迷你芭蕾台灣限定款薰衣草紫項鍊，4,200元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides迷你芭蕾台灣限定款薰衣草紫項鍊，4,200元。圖／惇聚國際提供

品牌 水晶 消費者

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