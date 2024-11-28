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蒂妲史雲頓擔綱 79歲名導溫德斯為香奈兒拍大秀短片
香奈兒（CHANEL）將於2024年12月3日於中國杭州西湖舉辦2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀。風景秀麗的西湖是經典神話白蛇傳的發生地點，充滿奇幻色彩，更得歷代許多知名文豪詩人入詩歌頌。這片人間仙境美景也曾出現在嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）位於巴黎康朋街31號寓所書房中的一面19世紀骨董漆面屏風之上，啟發香奈兒女士作為時裝設計師的創作靈感。
為2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀暖身，香奈兒邀請今年79歲的知名德國新浪潮導演溫德斯（Wim Wenders）拍攝大秀前導短片，並由香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）演出。影片從承載著夢想與創意的漆面屏風出發，於巴黎及杭州兩地間拍攝。完整影片將於2024年11月30日正式發布，而2024/25 Métiers d'art工坊系列大秀影片也將於台灣時間2024年12月3日晚上9點，在香奈兒官方平台發表。
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