全家霜淇淋12月掀南北大戰 北部芋頭加芭樂挑戰味蕾 南部茶口味濃郁回歸

全家Fami!ce霜淇淋12月為民眾送上大驚喜，一次將今年度熱銷的4款口味「芋頭牛奶」、「芭樂」、「東方美人茶」及「厚香焙茶」同步回歸，重新組合搭配，還以分區限定的方式開賣，不管是吃過想要再回味，還是先前來不及吃錯過的，這次一定要把握機會。

12月5日至12月7日，限時3天，於全家會員APP「隨買跨店取」推出5支188元優惠，12月5日至12月18日凡全家會員於店舖購買Fami!ce霜淇淋，更可享有第2支10元超級好康。

這次北部與東部限定推出芋頭牛奶霜淇淋，芋頭控絕對要吃，搭配濃郁奶香冬天吃幸福感立刻升級；而同步登場的芭樂霜淇淋，則是有點跳Tone的以清新微酸風味，綜合搭配一起吃，帶來甦醒味覺的沁涼新體驗。

中南部朋友的朋友超幸福，這次限定的是廣受歡迎、絕不出錯的茶系列口味，東方美人茶、厚香焙茶2款茶香都超級濃郁，不管分開吃、一起吃都非常美味。

此外，全家APP最新社群平台「Fa現」也從即日起至12月24日推出Fami!ce霜淇淋開箱徵稿活動，邀請消費者曬出最經典的Fami!ce霜淇淋，只要於「Fa現」上發文分享，並獲得最多讚的內容，可獲得1年份365支Fami!ce霜淇淋。