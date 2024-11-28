懷舊也新潮 SHIATZY CHEN畫報風形象廣告重返1960

越懷舊、越新潮，一如日前Y2K風潮捲土重來、在年輕世代中大為流行。台灣設計師品牌SHIATZY CHEN近日推出2024聖誕形象廣告《Step into a X’mas dream》，以懷舊的法式「畫報」為靈感，結合星星、手工拼貼感、金屬緹花營造出的閃耀，獻上年末冬季的時髦品味提案。

曾在1843年到1944年間發行的《畫報》（L’Illustration），成為了2024 SHIATZY CHEN的聖誕形象拍攝靈感。類似手工剪貼的不規則、印刷上的打字機字體，甚至是油墨暈開的輕微污漬感，頗有幾分早年位排版不流行時的報紙質地，同時滿版、橫圖直放、不規則的去背與留白等編排方式，則讓人聯想到現代生活風格雜誌的設計手法，也懷舊、也當代。

貂毛飾邊緹花寬袖外套搭配金屬開版緹花短褲則成為形象廣場的「開場」重點造型，在袖口、領口的貂毛飾邊賦予肢體與心靈暖意，同時金屬開版緹花的抽象圖騰，也帶有結合東方意念與西方抽象藝術的元素；立領縫鑽透膚網紗長洋裝則是季末的另一推薦，繁複費工的亮片刺繡，是SHIATZY CHEN的設計與工藝所在，並呈現了1960年代的華麗戲劇性。