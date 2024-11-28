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懷舊也新潮 SHIATZY CHEN畫報風形象廣告重返1960

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
貂毛飾邊緹花寬袖外套搭配金屬開版緹花短褲的組合，是SHIATZY CHEN的2024聖誕形象 亮點造型。圖／SHIATZY CHEN提供
貂毛飾邊緹花寬袖外套搭配金屬開版緹花短褲的組合，是SHIATZY CHEN的2024聖誕形象 亮點造型。圖／SHIATZY CHEN提供

越懷舊、越新潮，一如日前Y2K風潮捲土重來、在年輕世代中大為流行。台灣設計師品牌SHIATZY CHEN近日推出2024聖誕形象廣告《Step into a X’mas dream》，以懷舊的法式「畫報」為靈感，結合星星、手工拼貼感、金屬緹花營造出的閃耀，獻上年末冬季的時髦品味提案。

曾在1843年到1944年間發行的《畫報》（L’Illustration），成為了2024 SHIATZY CHEN的聖誕形象拍攝靈感。類似手工剪貼的不規則、印刷上的打字機字體，甚至是油墨暈開的輕微污漬感，頗有幾分早年位排版不流行時的報紙質地，同時滿版、橫圖直放、不規則的去背與留白等編排方式，則讓人聯想到現代生活風格雜誌的設計手法，也懷舊、也當代。

貂毛飾邊緹花寬袖外套搭配金屬開版緹花短褲則成為形象廣場的「開場」重點造型，在袖口、領口的貂毛飾邊賦予肢體與心靈暖意，同時金屬開版緹花的抽象圖騰，也帶有結合東方意念與西方抽象藝術的元素；立領縫鑽透膚網紗長洋裝則是季末的另一推薦，繁複費工的亮片刺繡，是SHIATZY CHEN的設計與工藝所在，並呈現了1960年代的華麗戲劇性。

配件單品則包含金屬窗花尖頭短靴、金屬窗花紅色高跟鞋，以及亮片網紗蘭飾手提布包，前兩款鞋履各自具備感性或俐落的不同風格，而手提布包則裝飾以SHIATZY CHEN品牌愛用的玉石提把並附抽繩設計，開闔方便、汲取輕巧，成為年末派對的閃耀隨身單品。

SHIATZY CHEN近日推出2024聖誕形象廣告《Step into a X’mas dream》，模仿法式畫報風格。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN近日推出2024聖誕形象廣告《Step into a X’mas dream》，模仿法式畫報風格。圖／SHIATZY CHEN提供
將橫式照片以直式排列的手法，也類似當代雜誌的設計手法，其中模特兒並以充滿英式摩德族的重機為背景。圖／SHIATZY CHEN提供
將橫式照片以直式排列的手法，也類似當代雜誌的設計手法，其中模特兒並以充滿英式摩德族的重機為背景。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 立領縫鑽透膚網紗長洋裝，69,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 立領縫鑽透膚網紗長洋裝，69,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 亮片網紗蘭飾手提布包，13,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 亮片網紗蘭飾手提布包，13,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 金屬開版緹花短褲，29,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 金屬開版緹花短褲，29,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 金屬窗花繫帶跟鞋，24,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 金屬窗花繫帶跟鞋，24,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

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