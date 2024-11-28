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獨／才開幕9個月！連鎖餐廳「薄多義」新莊幸福店熄燈
想吃義大利麵別跑錯！人氣連鎖西式餐廳「薄多義」，近期傳出旗下的「薄多義幸福店」已於11月25日悄悄結束營業，從開幕到熄燈，僅只有約9個月的時間。
薄多義自2008年於高雄起家，主打平價大眾化的西義式餐點，包括義大利麵、比薩、炸物等多種選擇，獲得許多消費者青睞，目前在高雄、台北、新北、台中、台南等地均有分店，是不少消費者聚餐的好去處。過去薄多義更曾在2019年起推出「雞翅生日禮」的活動，壽星可享「幾歲送幾隻雞翅」的優惠，總是吸引民眾登門慶生打卡，但因原物料成本上漲，該服務已於2023年停止。
在諸多分店中，位於新莊JC PARK 佳瑪幸福店2樓的「薄多義幸福店」在今年2月開始提供服務，主打新品牌「La Bite2eat」，提供品項更豐富的跨國界料理。但是歷經9個月的時間，就已於11月25日低調結束營業，目前電話無人接聽、亦無法線上訂位。除了幸福店之外，開業10年的「薄多義att 4 fun店」，也於今年6月劃下句點，搬遷至微風南山。隨著幸福店結束營業，業者也建議民眾改前往蘆洲店、板橋店等分店用餐。
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