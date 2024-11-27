八月堂可頌買5送1！3間「聖誕限定甜點」香甜開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八月堂推出5款聖誕限定甜點。圖／八月堂提供
八月堂推出5款聖誕限定甜點。圖／八月堂提供

迎接聖誕節與年末聚餐，八月堂推出5款聖誕限定甜點。「聖誕麋鹿菠蘿可頌（原味/巧克力）」使用酥脆菠蘿外皮與鬆綿可頌內裡，加上超萌麋鹿造型，交織出聖誕經典美味，共有原味、巧克力可選，每個65元。「聖誕雪人可頌（原味/巧克力）」將棉花糖變身為雪人，搭配巧克力點綴甜蜜笑容，每個65元。

此外，其他還有「聖誕帽千層蛋塔」、「伯利恆星之樹」、「杏仁聖誕樹可頌」，同樣帶來應景的佳節氣氛，每個59～89元不等。八月堂還設計聖誕限定可頌盒、聖誕提袋，另外在即日起至12月31日期間，並可享「可頌任選買5送1」優惠。

「春上布丁蛋糕」即日起推出聖誕限定OREO風味－「隕石可可蛋糕」，鬆軟的巧克力蛋糕體中散佈深黑苦甜的巧克力豆，再搭配經典OREO餅乾碎片與可可豆，帶來豐富的巧克力滋味。「隕石可可蛋糕」單入售價170元，即日起於春上全台門市、官方網站販售，每日售完為止。

在聖誕節到來之前，「可可布朗coco.Brownies」即日起推出聖誕限定禮盒。以迷你尺寸打造的「布朗尼爺爺的聖誕禮物」，內含有核桃、咖啡摩卡、白蘭地櫻桃、抹茶、餅乾怪、皇家伯爵茶等6種口味每盒385元。另款聖誕限定禮盒「雪人的家」，內含有拐杖糖、雪人白蘭地櫻桃乳酪、核桃堅果、抹茶、皇家伯爵茶、肉桂蘋果等6種口味，每份545元。

活動期間，門市將呈現不同主題的耶誕樹，打造應景的視覺感受。購買聖誕禮盒也將隨盒附贈聖誕吊牌，方便書寫文字、傳達心意。線上單筆消費滿1,200元，即可參加抽獎，有機會獲得精美聖誕禮品。

春上布丁蛋糕推出聖誕限定「隕石可可蛋糕」。圖／春上布丁蛋糕
春上布丁蛋糕推出聖誕限定「隕石可可蛋糕」。圖／春上布丁蛋糕
可可布朗推出「布朗尼爺爺的聖誕禮物」等限定禮盒。圖／可可布朗提供
可可布朗推出「布朗尼爺爺的聖誕禮物」等限定禮盒。圖／可可布朗提供

可可 巧克力

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