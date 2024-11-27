ANNA HU印象白百合紅寶碧璽手鐲 獲大英博物館永久典藏

2024年，旅歐華裔珠寶藝術家胡茵菲（Anna Hu）珠寶作品「印象白百合紅寶碧璽手鐲」（Enchanted White Lily Bangle I）獲世界四大博物館之一的英國倫敦大英博物館（The British Museum, ENGLAND） 永久典藏，並自7月起於大英博物館33號展廳「何鴻卿爵士中國及南亞館（Sir Joseph Hotung Gallery of China and South Asia）展出，她也成為首位榮獲英國倫敦大英博物館永久收藏的當代女性華裔珠寶藝術家。

●薈萃東西方藝術精萃 備受國際專家肯定

胡茵菲於2007年創立同名珠寶品牌ANNA HU HAUTE JOAILLERIE，以東方文化藝術視角結合精湛西方工藝備受國際肯定。2018年，以清朝郎世寧的作品《畫仙萼長春》為靈感的丹紅喜鵲胸針，為俄羅斯國家歷史博物館(The State Historical Museum, MOSCOW)納入永久典藏，不僅使Anna Hu成為與俄羅斯國家歷史博物館合作的首位亞洲當代珠寶藝術家，更為這位傑出藝術家登上國際殿堂博物館的旅程揭開序幕：2022年，她為傳奇攝影大師Cindy Sherman訂製的太極蛇形戒鐲，為巴黎裝飾藝術博物館(Musée des Arts Décoratifs,PARIS)納為館藏；2024年5月，傳承張大千水墨精神的安蘭氣韻胸針，躋身首批納入美國波士頓美術博物館 （Museum of Fine Arts, Boston, MFA）永久典藏的藝術珠寶之列。今年無疑對胡茵菲而言可以說是別具意義的一年。

●劃時代精湛技術 驚艷大英漢學家

「彷彿來自千年前中國藝術史中的一幅畫，伴隨西方德國作曲家舒曼的樂曲，我想以綺麗花朵為音符，譜一曲讚頌自然的珠寶交響詩，」胡茵菲解說「印象白百合紅寶碧璽手鐲」的創作靈感，源自現存台北故宮博物院的清代名家惲壽平（1633—1690）的《百合軸》及德國作曲家舒曼（Robert Schumann）聲樂套曲《詩人之戀 Op48-3. 玫瑰 百合 鴿子 太陽》。她融會東西文化對於百合花卉的讚頌，透過珠寶的語彙，以精妙寫實的手法捕捉百合花朵盛放瞬間，將純淨內斂的氣質與柔美貴氣凝聚成永恆，並寄予百事吉祥、如意和美的美好寓意。

手鐲由至少10名工匠組成的團隊耗時六個月以上精心打造，以一顆30.48克拉橢圓形明亮式切割天然無燒紅碧璽為花心，搭配18K黃金花蕊，上面妝點內含細微如真實花粉般水晶顆粒的特殊配比黃色琺瑯漆，呈現在顯微鏡放大下令人驚歎的精密擬真。每片輕柔捲曲的花瓣都各延自由不同弧度及線條舒展，線條柔軟靈動，表面以純銀製作，是先運用蠟模雕刻、後以電腦軟體進行細部調整，經過多次加熱、酸洗、噴砂以及精細拉絲等超過10道工序反覆處理而成，才能打造出如天然百合花瓣上絲綢般微微閃光、如月光柔和的光澤效果。以黃K金、黃銅及銀合金鍛造的手鐲部分，表面以手工彩繪至少5層琺瑯，其中包括特殊螢光溶液，能在黑暗中散發點點螢光，呼應花蕊的特殊漆料，以流轉光彩喻意永垂不朽的傳承。

印象白百合紅寶碧璽手鐲於2022年歐洲藝術和古董博覽會（TEFAF）首次亮相。大英博物館中國館館長、漢學家暨策展人霍吉淑（Jessica Harrison-Hall）在首次見到這件手鐲時，正在為大英博物館策劃籌備《晚清百態》（China's Hidden Century）大型展覽，一見傾心、認為「印象白百合紅寶碧璽手鐲」在設計上延續了中國文化氣韻，承襲千年來宮廷珠寶的恢弘氣度，便力邀這件大作為大英博物館永久館藏之一。