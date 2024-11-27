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費德勒、納達爾世紀合影拍LV廣告 回顧20年前初相見

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
網壇冠軍費德勒與納達爾拍攝路易威登核心價值形象廣告幕後花絮。圖／路易威登提供
網壇冠軍費德勒與納達爾拍攝路易威登核心價值形象廣告幕後花絮。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），繼今年五月發表核心價值 Core Values形象廣告，邀得網球傳奇冠軍羅傑費德勒（Roger Federer）與拉斐爾納達爾（Rafael Nadal）一起登上義大利多洛米蒂山脈的最高峰，轟動一時。如今品牌發布該系列第二支形象廣告，同樣由知名攝影師安妮萊博維茨（Annie Leibovitz）掌鏡。

同時發布的還有兩人的一系列對談。費德勒與納達爾回憶起兩人人生低第一次見面、第一次同同場競技，以及回顧20多年來的職業生涯，甚至聊到自己心不中的運動偶像。隨著納達爾於上個月在社群上宣布退休，這次拍攝與對談也更顯難得。摘錄如下

職業生涯最大的成就？

費德勒：很滿意自己的職業網球生涯，最高成就應該就是登上世界第一吧。

納達爾：應該是贏得14次法國公開賽冠軍。

成功的秘訣

納達爾：我有很棒的團隊、陪伴我的家人，讓我成長時保有正確價值觀，並永有不斷追求進步的熱情。

費德勒：盡量讓身邊環繞著會鼓勵你持續成長、不斷進步的人。

對年輕的自己說什麼？

納達爾：好好練習，保持正確的態度和正面的精神。即便你覺得已經很成功了也要保持謙遜並聽取他人意見。其他的事情會自然而然發生，可能會犯錯、可能會有所成就，但總有些體悟是你必須親身經歷，沒有人可以教導你的。

費德勒：不需要把別人的回饋和意見當作人身攻擊。你身邊的人，包括教練、父母、培訓員… 他們都是打從心底為你好，所以雖然有時你可能不想聽很嚴苛的話，只想聽到讚美，但實際上擁有自信、相信自己會成功，與因為受到批評而失去自信之間的界線很模糊，要記得，有50%是內在的訓練。我們很容易忘記自己就是自己最好的教練。

運動偶像？

納達爾：各種運動我都很喜歡，小時候我熱愛足球，最崇拜羅納度（Ronaldo Nazario）。網球的話，山普拉斯（Pete Sampras）和我的教練Carlos Moya。

費德勒：網球的話Stefan Edberg和山普拉斯。Stefan曾擔任我的教練兩年。我年輕時熱愛籃球，覺得是世界上最有趣最酷的運動，當然最崇拜的是麥可喬丹，還有俠客歐尼爾。

拍這系列廣告的心情？

納達爾：我很驕傲，因為這系列都是傳奇人物才能勝任，而且是與我最偉大的對手也是我現在很要好的朋友費德勒一起。

費德勒：確實，我們在職業生涯中是最大的勁敵但如今能坐在一起拍攝實在很酷。與安妮（Annie Leibovitz）是第三度合作，能與納爾在較勁20年後一起坐在這裡，是很特別的。

納達爾：顯然我不像費德勒這麼習慣雪…（費德勒：這是他第一次看到雪！）雖然我已經感覺不到我的耳朵了，但我確實覺得這次拍攝很有趣。當然如果要我在雪中稱過一個禮拜可能會有另一番感想…。

還記得第一次相遇？

納達爾：我記得，但他可能已經不記得了。（笑）我記得是他第一次贏得溫布頓冠軍的時候，好像是2003年吧？

費德勒：我那時候對你好嗎？

納達爾：有點高傲…（大笑）當然沒有！你超親切的，我那時候才剛從青少年組升上來，超害羞的。

費德勒：我記得你在摩納哥第一次上場比賽，那是何時？

納達爾：好像也是2003年吧？

費德勒：他那時候超小的打得又超級好…對我來說別具意義的一刻，是2004年我排名世界第一時，在邁阿密我輸給納達爾。對很多人來說可能很意外，但…（納達爾：因為你那時候病了）我確實有點中暑，但也確實輸給他了。其實看到年輕一代如莫瑞、約克維奇等選手崛起，每個第一次的對決都別具意義。但跟這麼多人比賽，尤其是年輕時很有個性的納達爾，當下你很清楚他有所不同。我其實並不懷念那些時光，但我懷念我的對手。

你希望別人記得你是？

納達爾：我們在職業巡迴了20多年，最後會讓我感到快樂和滿足的是，當我離開這世界時，這些工作人員都不僅記得我是怎樣的選手，更能記得我是怎樣的一個人。因為頭銜與成就對選手來說就是那樣，而我已經得到比我夢想還多更多了，對我來說，如何做人，對我來說更重要。

費德勒：我希望大家記得我不只是一位網球運動員，還有我的為人。我為這項運動的付出，以及我賦予這項運動的意義，對我來說更比我贏得多少溫布頓賽事更重要。如果能成為孩子們的榜樣就更好了。就像納達爾所說，希望人家看到我們會很高興，不會腹誹心謗。但願如此！

Monogram Eclipse帆布Christopher MM後背包，11萬1,000元。圖／路易威登提供
Monogram Eclipse帆布Christopher MM後背包，11萬1,000元。圖／路易威登提供
網壇冠軍費德勒、知名攝影師安妮萊博維茨、納達爾。圖／路易威登提供
網壇冠軍費德勒、知名攝影師安妮萊博維茨、納達爾。圖／路易威登提供
路易威登攜手兩位網壇冠軍費德勒與納達爾拍攝核心價值Core Values形象廣告「成就傳奇的旅程」形象照。圖／路易威登提供
路易威登攜手兩位網壇冠軍費德勒與納達爾拍攝核心價值Core Values形象廣告「成就傳奇的旅程」形象照。圖／路易威登提供
Monogram帆布Christopher MM後背包，11萬1,000元。圖／路易威登提供
Monogram帆布Christopher MM後背包，11萬1,000元。圖／路易威登提供
網壇冠軍費德勒與納達爾拍攝路易威登核心價值形象廣告幕後花絮。圖／路易威登提供
網壇冠軍費德勒與納達爾拍攝路易威登核心價值形象廣告幕後花絮。圖／路易威登提供

LV 納達爾 費德勒

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