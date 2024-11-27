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壽司郎×法朋聯名「老奶奶檸檬蛋糕」！帝王蟹也上桌
冬季到來，壽司郎自即日起至12月8日期間，限時推出「北國旬味」菜單，包括有北海道產帝王蟹海苔包、鰹魚腹、北海道產鮭魚卵等16款品項，同時壽司郎也與「法朋烘焙甜點坊」合作，推出特製版「老奶奶檸檬蛋糕」，為顧客帶來酸甜的滋味。
壽司郎本次「北國旬味」集結帝王蟹、白螺、赤魷、櫻鱒、比目魚、貝柱等食材。其中「北海道產帝王蟹海苔包」選用北海道產的帝王蟹肉，搭配清爽的檸檬，以海苔包裹入口，每份50元。「鰹魚腹」選用品質上乘的鰹魚，油脂香氣濃郁，每盤60元。「北海道產鮭魚卵」以特製醬油醃漬，滋味鹹香，每份60元。此外還有「鮭魚卵北海道產櫻鱒」、「青森縣產比目魚」、「炙燒奶油醬油貝柱」、「八戶產赤魷」等品項。
除此之外，並有北海道80年名店「あじさい」監修的「函館鹽味拉麵」，以及「青森味噌咖哩牛奶拉麵」等麵食選擇，還有北海道產馬鈴薯可樂餅、北海道產公魚天婦羅等炸物選擇，極具北海道特色。壽司郎也與知名台灣烘焙名店「法朋烘焙甜點坊」合作，重現經典產品「老奶奶檸檬蛋糕」，使用日本九州熊本和鳥越的特選麵粉、歐洲天然奶油，以及屏東大武山的雞蛋、九如的檸檬等食材，每一口都散發自然檸檬香氣，每份90元。
壽司郎獨家「萌抱壽司×毛毛比熊犬」聯名活動已來到最終回，只要至全台壽司郎內用消費滿2,000元，即可獲得「絨毛玩偶吊飾組」一組。款式共3款，送完為止。
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