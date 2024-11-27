好市多「黑色購物週」第4天和牛再加碼 Dyson吹風機、神級烤麵包機也悄登場

好市多年度盛事「黑色購物週」第4天新增主打優惠商品稍早公開！新增鑽石手鍊、新款大電視、美型空氣清淨機，還有日本A4和牛也出現不同部位再加碼，前兩天沒買到和牛的會員，這次別錯過。

黑色購物週第4天預告將推出3克拉鑽石手鍊，直接現折2.4萬元，折扣幅度超高；夏普近期新上市的美型空氣清淨機也直接在黑五期間下殺4,500元；大電視也推新款，三星65吋4K顯示器，現折6,200元。而日本A4和牛則是推出了肋眼真空包，每公斤省下600元，饕客們準備出動搶購。

好市多「黑色購物週」來到第4天，雖然預告的優惠商品項目變少，但實際上賣場裡優惠的品項一直悄悄增加中，今天賣場裡就出現長銷多年、持續熱賣的Dyson吹風機櫻花粉款，還附上順髮吹嘴，原價9,299元就超優惠，黑五期間竟然再折930元，只要8,369元超佛價就能升級美髮體驗。另外還有據說能烤出神級美味麵包的BALMUDA蒸氣烤麵包機，原價9,999元，黑五現折2,000元，只要7,999元，家裡變身美味早餐店。