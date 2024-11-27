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這款小型後照鏡門市搶翻天 可做全身鏡及自拍廣角鏡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
最近有款物美價廉超受歡迎的小型後照鏡超熱賣，小北百貨表示，半個多月來銷量成長10倍。記者鄭惠仁／翻攝
最近有款物美價廉超受歡迎的小型後照鏡超熱賣，小北百貨表示，半個多月來銷量成長10倍。記者鄭惠仁／翻攝

最近有款物美價廉超受歡迎的小型後照鏡超熱賣，小北百貨表示，半個多月來銷量成長10倍，該公司許多門市都賣到缺貨。熱賣的原因主要是便宜，且可以當全身鏡，以及自拍廣角鏡，這款凸透鏡原理的汽車配件，也成了自拍神氣，形成另種美學。

小北百貨行銷部公關經理吳澄彥說，有網友這幾天在社群Threads發文這款社群上的熱門物品，吸引20多萬人瀏覽，也造成搶購，不單是小北百貨，許多有賣這款產品的商店、賣場以及線上購物都熱賣，以小北百貨而言，半個月來銷售量就成長10倍，已賣到缺貨，若有民眾想買，要先詢問是否有貨。

吳澄彥說，熱銷的原因是便宜好用，且不占空間，一般民眾特別是女生，在租屋處會放全身鏡、立鏡，穿衣服時照到全身，以便做最好衣服搭配，但售價不到40元這款後照鏡，也有全身鏡功能，還可當自拍廣角鏡，好用到不行，因此造成熱賣，也讓他們嚇一大跳。

社群上也掀起討論和留言，「我也是找好多家但都找不到，殘念 只能在網路上買」、「小圓鏡就是最適合記錄校園生活了」、「重點是台灣製」、「可以問問包裝長怎樣？今天去沒看到」、「長這樣，然後要去機車配件區找」、「今天在學校有看到你們在拍照」。

最近有款物美價廉超受歡迎的小型後照鏡超熱賣，小北百貨表示，半個多月來銷量成長10倍。記者鄭惠仁／翻攝
最近有款物美價廉超受歡迎的小型後照鏡超熱賣，小北百貨表示，半個多月來銷量成長10倍。記者鄭惠仁／翻攝

小北百貨 社群 自拍

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