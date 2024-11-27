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吃和牛配101煙火！馬辣「跨年方案」開搶 限量252席

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
新馬辣Plus+遠百信義A13店享有台北101景致。圖／馬辣提供
新馬辣Plus+遠百信義A13店享有台北101景致。圖／馬辣提供

每年都會針對跨年檔期推出限定場次的「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義A19店」，即將再度推出「2025跨年盛宴」，讓民眾一邊品嚐麻辣鍋，同時近距離享受煙火景色或信義區跨年氣氛，預計將在12月1日開放預訂，共計限量252席。

「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義A19店」已經連續3年推出跨年限定場次，過去均創下30分鐘內全部售完的佳績，成為信義區跨年的人氣餐廳之一。「新馬辣Plus+遠百信義A13店」本次跨年時段，依照席位與菜色提供2種方案，用餐時間為23:00～01:00。其中「VIP客席區方案」共計84席，可享用美澳日世界四大和牛、美國Choice無骨牛小排(肩)、紐澳特級牛舌、A即松阪豬等16種肉品吃到飽，還可無限享用18種海鮮，專案再贈「日本A5和牛吃到飽」，還有飲品、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋，每人2,480元。

此外，「新馬辣Plus+遠百信義A13店」還規劃「VVIP區」，獨享101窗景指定座位，可近距離欣賞101璀璨煙火。除了可享用VIP方案全部餐點外，並額外「加贈加勒比海龍蝦半隻」，每人2,980元，限量16席。開放電話預訂時間為12月1日11:00。

座落A19商場的「馬辣信義A19店」，則是主打地點鄰近松壽路，緊鄰台北101大樓，下樓即可享受熱鬧的跨年氣氛。席位不分區共152席，提供美澳極上三和牛等15種肉品、17種海鮮無限享用，每成人享半隻「加勒比海龍蝦」，還有豐富的冰品、飲料、水果與火鍋料，每人1,880元。預定12月1日11:30開放電話訂位。

除了兩間推出跨年特別方案的門市外，馬辣集團全品牌其他門市耶誕夜、跨年夜、元旦均不加價，餐點方案均按一般假日計費，除此還有8家門店提供跨年宵夜場陪伴顧客一起跨年，包括熊一西門店、馬辣公館店及西門店、新馬辣昆明店及台中公益店、狗一下日式居酒屋公館店及西門店、肉之間西門店。

馬辣集團推出跨年方案。圖／馬辣提供
馬辣集團推出跨年方案。圖／馬辣提供
指定跨年方案可享受加勒比海大龍蝦、日本A5和牛等食材。圖／馬辣提供
指定跨年方案可享受加勒比海大龍蝦、日本A5和牛等食材。圖／馬辣提供

吃到飽 跨年

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