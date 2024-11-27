純手工羊毛製作FENDI BAGUETTE包 澳洲掛毯工藝太美了
FENDI於2020年展開「hand in hand」企劃活動，與世界各地的傳統工藝匠人合作，以傳承珍貴的手工藝術打造一款獨一無二的FENDI經典Baguette包。2024年，繼義大利、美國、日本、中國、馬達加斯加及蘇格蘭等地之後，這項企劃來到澳洲，與國際知名澳洲紡織藝術家Natalie Miller合作，運用手工染色的澳洲美麗諾羊毛掛毯藝術創造打造Baguette包。
Natalie Miller的工作室位於澳洲南部高地East Kangaloon綿延起伏的鄉間小路上，澳洲豐富的景觀和聲音深深地影響著她的藝術作品，以規模宏大、色彩鮮明見稱。她為了精通不使用任何工具的純手工掛毯藝術，花了兩年時間，在澳洲歷史最悠久的設計機構Sturt Gallery & Studios潛心學習製作連續的里亞毯結，並將這項技藝運用在為FENDI「hand in hand」企畫案創作全新Baguette包上。
這款特別的工藝包包，使用來自塔斯馬尼亞當地牧場的澳洲美麗諾羊毛製作，羊毛並於新南威爾斯的Nundle Woollen Mill進行加工，是澳洲僅存少數幾家自行加工羊毛的毛紡廠之一，所使用的機器可追溯至1900年代初期，以古老工藝生產現代使用的紗線。
Miller為這款Baguette包挑選柔和的中性色調，反映澳洲南部高地錯落有致的田野和金色的夕陽餘暉，並採用使用在當地植物中找到的有機染料，以及原產於澳洲東岸尤加利樹的樹葉和樹皮，在明火上以手工染色，以製作出她心目中理想的羊毛。手工染好色的羊毛會放置數日晾乾，用手捲成一球一球的羊毛團，然後在織布機上以平紋編織、連續的里亞毯結、流蘇等傳統技術進行編織。內襯的白色帆布充滿個人風格，飾有FF圖案。手柄和口袋採用奶米色皮革，搭配塗漆皮革搭扣和銀色鍍鈀配件。
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