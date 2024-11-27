快訊

前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字

獨／兩岸學術交流重要機制 暌違多年首度在台登場

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

聽新聞
0:00 / 0:00

純手工羊毛製作FENDI BAGUETTE包 澳洲掛毯工藝太美了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Natalie Miller精通不使用任何工具的掛毯藝術。圖／FENDI提供
Natalie Miller精通不使用任何工具的掛毯藝術。圖／FENDI提供

FENDI於2020年展開「hand in hand」企劃活動，與世界各地的傳統工藝匠人合作，以傳承珍貴的手工藝術打造一款獨一無二的FENDI經典Baguette包。2024年，繼義大利、美國、日本、中國、馬達加斯加及蘇格蘭等地之後，這項企劃來到澳洲，與國際知名澳洲紡織藝術家Natalie Miller合作，運用手工染色的澳洲美麗諾羊毛掛毯藝術創造打造Baguette包。

Natalie Miller的工作室位於澳洲南部高地East Kangaloon綿延起伏的鄉間小路上，澳洲豐富的景觀和聲音深深地影響著她的藝術作品，以規模宏大、色彩鮮明見稱。她為了精通不使用任何工具的純手工掛毯藝術，花了兩年時間，在澳洲歷史最悠久的設計機構Sturt Gallery & Studios潛心學習製作連續的里亞毯結，並將這項技藝運用在為FENDI「hand in hand」企畫案創作全新Baguette包上。

這款特別的工藝包包，使用來自塔斯馬尼亞當地牧場的澳洲美麗諾羊毛製作，羊毛並於新南威爾斯的Nundle Woollen Mill進行加工，是澳洲僅存少數幾家自行加工羊毛的毛紡廠之一，所使用的機器可追溯至1900年代初期，以古老工藝生產現代使用的紗線。

Miller為這款Baguette包挑選柔和的中性色調，反映澳洲南部高地錯落有致的田野和金色的夕陽餘暉，並採用使用在當地植物中找到的有機染料，以及原產於澳洲東岸尤加利樹的樹葉和樹皮，在明火上以手工染色，以製作出她心目中理想的羊毛。手工染好色的羊毛會放置數日晾乾，用手捲成一球一球的羊毛團，然後在織布機上以平紋編織、連續的里亞毯結、流蘇等傳統技術進行編織。內襯的白色帆布充滿個人風格，飾有FF圖案。手柄和口袋採用奶米色皮革，搭配塗漆皮革搭扣和銀色鍍鈀配件。

特殊工藝款Baguette包手柄和口袋採用奶米色皮革，搭配塗漆皮革搭扣。圖／FENDI提供
特殊工藝款Baguette包手柄和口袋採用奶米色皮革，搭配塗漆皮革搭扣。圖／FENDI提供
FENDI與澳洲紡織藝術家Natalie Miller共同為品牌的「hand in hand」企畫案合作完成的Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI與澳洲紡織藝術家Natalie Miller共同為品牌的「hand in hand」企畫案合作完成的Baguette包。圖／FENDI提供
澳洲知名澳洲紡織藝術家Natalie Miller。圖／FENDI提供
澳洲知名澳洲紡織藝術家Natalie Miller。圖／FENDI提供
這款特別的工藝包包，使用來自塔斯馬尼亞當地牧場的澳洲美麗諾羊毛製作。圖／FENDI提供
這款特別的工藝包包，使用來自塔斯馬尼亞當地牧場的澳洲美麗諾羊毛製作。圖／FENDI提供

FENDI 澳洲

延伸閱讀

陸駐紐大使警告：紐西蘭加入AUKUS 將不可避免對中紐關係產生負面影響

亞洲、澳洲機票 明年喊漲14%

亞馬遜加碼1303億元 投資OpenAI對手AI新創公司Anthropic

小心！澳洲最致命蜘蛛大量出沒 被咬到最快15分鐘喪命

相關新聞

吃和牛配101煙火！馬辣「跨年方案」開搶 限量252席

每年都會針對跨年檔期推出限定場次的「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義A19店」，即將再度推出「2025跨年...

純手工羊毛製作FENDI BAGUETTE包 澳洲掛毯工藝太美了

FENDI於2020年展開「hand in hand」企劃活動，與世界各地的傳統工藝匠人合作，以傳承珍貴的手工藝術打造一...

超市量販火鍋季開跑 全聯常溫湯底第2件5折 家樂福滿額贈6,000點

天冷就開始想吃鍋，超市、量販推出火鍋季，搜羅名家湯底、名店醬料，再搭配豐富火鍋料，買回家隨時熱情開鍋。

寒流來襲超商推禦寒攻略 7-ELEVEN暖暖包、全家發熱衣買1送1

寒流來襲，氣溫驟降，肯定要來點熱熱的暖胃又暖身，瞄準低溫商機，全家、7-ELEVEN都推出溫暖禦寒商品優惠。

聯名連發！self-portrait駐站計畫 GANNI合作風衣經典

超人氣又意想不到的時尚跨界聯名來了。倫敦時尚品牌self-portrait則是推出首個self-portrait Res...

抽14萬雙人房、海外住宿！台北遠東香格里拉歡慶30週年

「台北遠東香格里拉」即將在12月17日迎來30週年。為回饋顧客的支持，特別大手筆推出消費滿額驚喜刮刮卡活動，共計提供特級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。