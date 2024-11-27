純手工羊毛製作FENDI BAGUETTE包 澳洲掛毯工藝太美了

FENDI於2020年展開「hand in hand」企劃活動，與世界各地的傳統工藝匠人合作，以傳承珍貴的手工藝術打造一款獨一無二的FENDI經典Baguette包。2024年，繼義大利、美國、日本、中國、馬達加斯加及蘇格蘭等地之後，這項企劃來到澳洲，與國際知名澳洲紡織藝術家Natalie Miller合作，運用手工染色的澳洲美麗諾羊毛掛毯藝術創造打造Baguette包。

Natalie Miller的工作室位於澳洲南部高地East Kangaloon綿延起伏的鄉間小路上，澳洲豐富的景觀和聲音深深地影響著她的藝術作品，以規模宏大、色彩鮮明見稱。她為了精通不使用任何工具的純手工掛毯藝術，花了兩年時間，在澳洲歷史最悠久的設計機構Sturt Gallery & Studios潛心學習製作連續的里亞毯結，並將這項技藝運用在為FENDI「hand in hand」企畫案創作全新Baguette包上。

這款特別的工藝包包，使用來自塔斯馬尼亞當地牧場的澳洲美麗諾羊毛製作，羊毛並於新南威爾斯的Nundle Woollen Mill進行加工，是澳洲僅存少數幾家自行加工羊毛的毛紡廠之一，所使用的機器可追溯至1900年代初期，以古老工藝生產現代使用的紗線。