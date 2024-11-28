韓流盛典《韓劇OST音樂會》開演倒數 OST女王白智榮首度來台獻唱代表作

韓劇風潮在台灣已成為顯學，從最經典的大長今，到太陽的後裔、愛的迫降，及近日爆紅的淚之女王、背著善宰跑等，都讓所有劇迷津津樂道，除了賞心悅目的男女主角及劇情安排外，每齣劇中搭配的OST更是功不可沒的神來之筆，只要歌曲或配樂一下，角色們的心情堆疊就能很輕易的傳達給觀眾！

而唱紅經典韓劇金曲的「OST女王」白智榮與「抒情女王」金那英，將攜手療癒新聲代MORE隨《韓劇OST音樂會》首次登台獻唱。這場音樂會將會在舞台上播放熱門韓劇片段，由實力派唱將現場原音重現韓劇金曲，再加上韓國知名Ｍost管弦樂團現場演奏，優美旋律搭配巨型LED螢幕重現人氣韓劇經典畫面，帶領觀眾沉浸美好的時光！