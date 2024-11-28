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《紅衣小女孩》億萬團隊十周年恐懼新作《山忌 黃衣小飛俠》2025重磅登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
改編自台灣最聞之喪膽的「黃衣小飛俠」傳說《山忌 黃衣小飛俠》2025登大銀幕！圖／威視電影提供
改編自台灣最聞之喪膽的「黃衣小飛俠」傳說《山忌 黃衣小飛俠》2025登大銀幕！圖／威視電影提供

改編自台灣鄉野奇談的《紅衣小女孩》系列重磅宣布將在十周年之際推出全新懼作《山忌 黃衣小飛俠》！本片改編自流傳台灣數十年，並與「紅衣小女孩」、「人面魚」齊封台灣三大恐怖傳說的「黃衣小飛俠」故事搬上大銀幕！電影由金鐘提名導演蔡佳穎執導，並邀來劉以豪、袁澧林、曹佑寧三位備受矚目的卡司攜手演出，帶領觀眾一探台灣山林的恐怖禁忌，在紅衣宇宙之後，再啟駭人恐怖新篇章！

聯合數位文創最新投資電影，題材來自台灣山林間口耳相傳，只要在山裡迷路，就會遇到身穿黃色雨衣的怪客替登山客指路，若跟隨指引方向走就會深陷山林，永遠消失在山中。傳說來源眾說紛紜，有人說與山難有關，是山中冤魂抓交替，也有一說是魔神仔作祟，甚至代代相傳的宮廟祭祀儀式亦牽扯其中，堪稱台灣登山界最聞之喪膽的恐怖傳說。電影《山忌 黃衣小飛俠》劇情描述，由劉以豪、袁澧林、曹佑寧飾演的年輕登山客相約登山，儘管入山前看見封山公告仍執意上山。他們萬萬沒想到，此行誤觸山林禁忌，恐怖噩夢就此展開。

《山忌 黃衣小飛俠》公布由劉以豪、袁澧林、曹佑寧攜手演出。圖／威視電影提供
《山忌 黃衣小飛俠》公布由劉以豪、袁澧林、曹佑寧攜手演出。圖／威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》由新銳導演蔡佳穎執導，本片是他首部電影長片。曾赴美國洛杉磯攻讀電影藝術碩士學位的他，首次執導的科幻驚悚電視電影《訪客》便榮獲金鐘四項大獎提名，並獲選2020年高雄電影節開幕片；2022年推出的恐怖短片《屍舞》更以詭譎瘋狂的風格大獲好評，除了獲得台北電影節最佳短片獎提名，更入選韓國富川奇幻影展XL單元。面對接下紅衣宇宙新篇章的重擔，蔡佳穎說：「《紅衣小女孩》系列開啟台灣恐怖片的里程碑，但我這次反而是以影迷的角度，來期待另一個山林傳說會如何被改編？這幾年恐怖驚悚片延伸出更多類型，也是我們創作以來，共同想突破的目標。」而首次執導商業長片，蔡佳穎坦言既興奮又備感壓力，「 不過我很享受這個過程，很期待在大銀幕放映那天！」

《山忌 黃衣小飛俠》取景遍及台灣北、中、南地區，並前進不少登山步道和高山森林拍攝。電影自6月下旬開拍，歷經1個多月拍攝，已順利殺青，目前正處於緊鑼密鼓的後製期。本片由《紅衣小女孩》系列曾瀚賢、陳信吉監製，文化內容策進院、合影視有限合夥、中華電信股份有限公司、中環國際娛樂事業股份有限公司、再現影像製作股份有限公司、紅衣小女孩股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司聯合出品，電影預計於2025年上映，敬請期待，更多資訊請見《山忌 黃衣小飛俠》官方粉絲專頁

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