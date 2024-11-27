超市量販火鍋季開跑 全聯常溫湯底第2件5折 家樂福滿額贈6,000點

天冷就開始想吃鍋，超市、量販推出火鍋季，搜羅名家湯底、名店醬料，再搭配豐富火鍋料，買回家隨時熱情開鍋。

全聯火鍋祭推出「火烤大對決」，網羅超過百款名家湯底和名店醬料，推出常溫湯底同系列第2件5折，獨家新品包括AI教父黃仁勳最愛的麻辣鍋名店「老撈」，一口氣推出3款湯底：總裁麻辣鴨血、名媛牛尾湯和神仙胡椒豬肚湯、台酒也搶攻火鍋湯底市場，推出酒粕湯底系列、「狂一鍋」與醬料達人「十味觀」強強聯手推出「爆炒蒜頭蛤蠣雞鍋」等，邀請民眾嚐鮮。

不想出門買還可以請小時達幫你送到家，12月5日前每週一至週五，買湯底就免運，再送100元小時達折價券；消費不限金額即可登錄最喜歡的湯底，再抽10位300元折價券買菜金。11月28日至12月2日天天推出4品火鍋湯底和周邊食材，單品限折50元，11月28日台農洗選蛋10入、11月30日牛頭牌原味高湯豚骨風味折後只要1元。

大潤發火鍋祭即日起至12月19日購買常溫湯底、常溫麵條、冬粉、醬料、常溫包裝豆皮/湯鍋、火鍋、鴛鴦鍋等鍋具/瓦斯罐/瓦斯爐/電火鍋、電烤盤等商品單筆滿999元送100元現金抵用券。加碼活動「暖冬火鍋集集樂」，即日起至12月19日購買冷凍火鍋料/丸類/冷凍鍋底單筆滿199元即可獲得Pokémon公仔贈品點數1點，集滿4點免費兌換多功能保冷袋乙個（限量2,000個）；集滿5點免費兌換Pokémon組裝可動公仔乙個，共推出6種款式，全台限量1,000個，全台寶可夢粉絲想收集手腳要快。

家樂福也從即日起至12月10日上架多款濃郁系口感鍋品，包括台塑讚麻油菌菇堅果養生湯、麻辣臭豆腐金滑菇、黑潮市集海鮮蟹湯、禎祥黃金蟲草珍菇雞腿湯、煮匙人麻辣豆腐鴨血，每包199元；王品集團尬鍋蒜頭蛤蜊/剝皮辣椒風味雞湯或鍋湯底，每包148元；單筆購買桂冠品牌全系列商品，每滿299元現折30元；龍鳳四大天王火鍋餃、義美海陸火鍋組合包，每包119元；小沈爺胡椒豬肚鍋系列，每包195元，再享家樂福會員紅利點數10倍送；購買火鍋湯底系列商品，單筆滿399元另贈6,000紅利點數。