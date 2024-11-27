寒流來襲超商推禦寒攻略 7-ELEVEN暖暖包、全家發熱衣買1送1
寒流來襲，氣溫驟降，肯定要來點熱熱的暖胃又暖身，瞄準低溫商機，全家、7-ELEVEN都推出溫暖禦寒商品優惠。
全家便利商店集結「現做熱食」、「溫罐飲品」及「禦寒織品」3大暖心攻略，多款溫暖型商品推出買1送1起優惠，從飲食到穿戴，為消費者低溫禦寒做足準備。現做熱食首推南洋酸辣燙料理「馬尚煮」，以泰式冬蔭功湯為基底，濃郁香氣與酸辣滋味交融，消費者可隨心自由搭配，即日起至12月10日，全品項任選4入69元。另特別推薦濃郁系個人鍋物鮮食，鮮乳坊聯名「起司牛奶鍋」、「韓式泡菜豬肉鍋」等，還可搭購馬尚煮、關東煮等煮料，打造「客製化」的個人鍋物料理。
溫罐系列推薦FamiCollection黑糖紅玉薑茶、桂圓紅棗茶及雙倍濃奶茶3款暖心熱飲，2025年1月7日前溫罐商品同價位任選第2件6折。即日起至12月1日，FamiCollection石墨烯發熱衣、無重力發熱衣、極暖絨發熱衣等指定商品任選買1送1；禦寒必備暖暖包亦有加10元多1件優惠。此外，11月28日上午10點全家APP優惠趣更推出限量搶券活動，包含20元購物金，以及Let’s Café特濃美式、搖搖茶吧焙茶拿鐵、FamiCollection濃醇馥列白、黃金醇麥奶茶及贅澤黑可可指定飲品任選買1送1優惠券。
全家奪冠好康再加碼，即日起至11月29日，連續3天，金飯糰三角飯糰、大飯糰及烤飯糰系列任選2件6.6折，12月10日前購買私品茶搖搖茶吧全品項任2杯，還可加購P12中華隊棒球、球衣造型杯塞，店內消費滿額亦可加購P12中華隊棒球捏捏球、棒球帽瓶蓋扣。
7-ELEVEN名鍋盛典活動，自即日起至12月10日止，凡購買指定火鍋相關及Homeal調理菜等商品，任2件9.2折、3件8.8折，首推自有品牌「Homeal家藏美味」與超人氣火鍋專門店「石二鍋」共同合作獨家推出冷凍即食「輕火鍋」，「辛香辣姐鍋」、「爆香石頭鍋」簡單復熱就能開鍋。即日起至12月24日，熱食自助區指定商品（熱狗/大亨堡/地瓜/蒸玉米/包子）任2件加贈7點OPENPOINT點數。
熱熱喝快快暖，CITY系列即日起至12月10日推出拿鐵饗宴活動，包含CITY CAFE大杯拿鐵、濃萃拿鐵與厚乳拿鐵、卡布奇諾；CITY PRIMA精品馥芮白以及紅玉18精品拿鐵等，活動期間購買任指定拿鐵品項大杯以上享第2杯半價優惠。「心熱園」囊括咖啡、茶飲、奶茶類商品，獨家推出多款溫補系飲品，與米其林指南必比登推薦的博仁堂合作黑糖薑汁飲，即日起至12月31日祭出熱罐優惠第2件6折。想要搶先為耶誕、跨年禦寒做好準備，即日起至12月10日推出小白兔暖暖包貼式/手握式袋裝任選買4送1優惠，即日起至2025年1月7日指定品項暖暖包任選買1送1。
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