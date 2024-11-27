聯名連發！self-portrait駐站計畫 GANNI合作風衣經典

超人氣又意想不到的時尚跨界聯名來了。倫敦時尚品牌self-portrait則是推出首個self-portrait Residency駐站計畫聯名系列，希望打造價格合理又能促進互相交流的產業生態。首位駐站設計師請來英國設計師Christopher Kane，並邀來有「法國時尚女王」美譽的卡琳洛菲德（Carine Roitfeld）拍攝形象廣告。在該系列中，Christopher Kane的駐站系列重新詮釋了他過去經典系列中的關鍵元素，充滿他標誌的水晶鍊甲、柔軟的蕾絲褶邊、斜裁的絲綢連衣裙和精緻的蕾絲拼接。

丹麥前衛奢華品牌GANNI則是與英國經典風衣品牌Barbour，繼2022年和2023年兩度成功合作後，再次推出全新聯名系列——GANNI x Barbour 3.0。結合英國南希爾茲與丹麥哥本哈根的品牌風格，使用經認證的有機蠟棉與再生聚酰胺材料製作，採用大自然柔和色調，GANNI經典的豹紋，束腰風衣與防風外套更融入格紋細節，搭配鮮明的霓虹綠色LOGO。聯名系列在台灣將於即日起於GANNI微風信義門市獨家限定販售。 Christopher Kane self-portrait駐站系列粉紅色水鑽迷你洋裝，27,800元。圖／惇聚國際提供 Christopher Kane self-portrait駐站系列黑色蕾絲水晶迷你短洋裝，27,800元。圖／惇聚國際提供 Christopher Kane self-portrait駐站系列黃色針織荷葉邊迷你洋裝，24,800元。圖／惇聚國際提供 GANNI x Barbour聯名格紋油布夾克蘇格蘭紋，20,800元。圖／惇聚國際提供 Christopher Kane self-portrait駐站系列白色挖空蕾絲開襟衫，20,800元；藍色水鑽漁網迷你裙，21,800元。圖／惇聚國際提供 「法國時尚女王」卡琳洛菲德演繹Christopher Kane self-portrait駐站系列形象廣告。圖／惇聚國際提供 GANNI x Barbour聯名豹紋油布夾克豹紋，22,800元。圖／惇聚國際提供 GANNI x Barbour聯名油布風衣深褐色，24,800元。圖／惇聚國際提供