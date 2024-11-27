鎖定頂級消費群 高奢品牌 ULTRA RARE 高雄亮相超吸睛

全新高奢品牌ULTRA RARE27日在高雄港第三船渠遊艇碼頭盛大舉行品牌發布記者會暨快閃店開幕儀式，正式宣布進軍台灣高端消費市場；上市公司負責人說，ULTRA RARE是定位「金字塔最上層尖端的消費群」，特別引人入勝。

高奢品牌ULTRA RARE匯聚三大世界頂尖品牌，其中「 Vismara Design」豪華娛樂家具，以奢華設計為核心，產品涵蓋私人劇院沙發及居家酒吧，結合功能性與視覺藝術，重新定義現代居家奢華。

「Varaschin Outdoor Therapy」戶外休閒家具，源自義大利維托里奧威尼托，以耐用且時尚的戶外家具和配件聞名。其產品以 「不畏風吹日曬的沙發」著稱，為戶外生活創造極高的舒適感。

「Agresti」精品保險箱，超過 75年工藝傳承，專注於設計安全與優雅兼具的保險箱、珠寶盒及精緻櫃具，彰顯義大利金字塔頂級品味。

ULTRA RARE董事長陳福臺表示，此次品牌發布會與音樂人兼德州撲克愛好者 嚴爵合作，並擔任站台嘉賓，投入世界撲克大賽（WSOP）的嚴爵力挺新品牌的發布，也樂見豪華娛樂家具進軍台灣市場。

ULTRA RARE 旗下所代理的豪華娛樂家具品牌 Vismara Design，最吸睛的產品便是Poker Table -Shanghai 。Shanghai的設計特點為高度客製化，並首次在台對外亮相。此款桌面以精緻的虎頭雕刻為核心亮點， 象徵外號「虎爺」的 ULTRA RARE董事長陳福臺進軍豪奢產業的野心，也成為當日的展出亮點之一，吸引現場來賓爭相體驗。

會中邀請知名音樂人嚴爵擔任嘉賓，為現場增添星光與魅力。嚴爵表示，「撲克是一場關於智慧、耐心和判斷力的競技，一張高品質的撲克桌，能讓每一場比賽都成為獨一無二的享受。」 Vismara Design 的產品，設計不僅講究舒適與專業且兼具多功能用途，更融合義大利美學，在家中也能擁有屬於自己的國際舞台，讓每一場娛樂活動都如同藝術品般令人著迷。

27日除了品牌發布記者會，ULTRA RARE 更於台灣國際遊艇展 ULTRA RARE 主攤位設立豪華娛樂家具與戶外休閒家具快閃店，讓賓客近距離一窺高端生活的時尚魅力，並與南台灣在地知名藝廊 Le Mont Art Space藝術產業合作，將戶外休閒家具搬進室內，完美結合藝術與設計，為有限的居家空間創造無限的可能，來一場奢華與創意的生活盛宴，吹起一股高奢炫風。