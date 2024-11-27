抽14萬雙人房、海外住宿！台北遠東香格里拉歡慶30週年

「台北遠東香格里拉」即將在12月17日迎來30週年。為回饋顧客的支持，特別大手筆推出消費滿額驚喜刮刮卡活動，共計提供特級套房雙人住宿、海外香格里拉姊妹飯店3天2夜免費住宿等30種精選獎項，總價值超過60萬元。台北遠東香格里拉並攜手Make-A-Wish Taiwan喜願協會，聯名推出「30週年公益熊玩偶」，一同為社會傳遞愛心。

為歡慶30週年重大里程碑，台北遠東香格里拉推出三波精彩的慶祝活動，包括現正熱賣中的「30週年驚喜三重奏」住房專案，還有餐飲、會議婚宴優惠禮遇，以及社群平台回憶相片募集活動。壓軸推出的「消費滿額驚喜刮刮卡」，自12月2日至2025年1月24日期間登場。活動期間於台北遠東香格里拉住宿或餐飲滿12,000元，即可獲得一張刮刮卡，於宴會廳舉辦活動，每場活動不限金額亦可獲得一張刮刮卡，為歲末年終增添節慶好運。

刮刮卡獎項多達30種，精選大獎包含價值約14萬元的特級套房雙人住宿一晚、行政樓層貴賓專屬的豪華閣貴賓廳使用權、43樓頂樓跨年派對門票、遠東Café自助餐廳免費用餐12次、餐飲消費抵用金、還有多家海外香格里拉姊妹飯店3天2夜免費住宿，地點包含倫敦、雪梨、溫哥華、杜拜、清邁、亞庇等熱門旅遊城市，獎項總價值超過60萬元。