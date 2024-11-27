饗食天堂漲價了！漲幅最高4.3% 僅剩這三個餐期仍千元有找

饗賓集團27日表示，旗下饗食天堂因應各項營運成本提升，自2025年元旦起，調整餐期價格，每餐期調整30元，根據新版餐價，平日午餐898元、下午茶728元、晚餐998元，假日午餐998元、下午茶898元、晚餐1,098元，漲幅最大是平日下午茶，約漲4.3%。整體平均漲幅約3~4%。

餐飲業近期再度漲聲響起，先是麥當勞、必勝客，之後漢堡王也宣明年1月9日起，調整部分通路餐點價格與菜單。漲價風由速食業吹到Buffet，國內吃到飽霸主「饗食天堂」也宣布漲價。

饗食天堂上一次漲價是2022年，此次調漲後的最新餐價，平日午餐由868元漲到898元，漲近3.45%，下午茶由698元漲到728元，漲4.3%，晚餐由968元漲到998元，漲3%。假日午餐由968元漲至998元，漲3%，下午茶868元漲至898元，漲近3.45%，晚餐1,068元漲至1,098元，漲近2.8%。

饗食天堂漲價引發網友哀號，感嘆萬物皆漲僅薪水不漲。不過，也有網友表示，這次漲完價包括平日午餐和下午茶，假日下午茶，加上一成服務費用均價仍千元有找，在吃到飽業界來講，還是算很實在的價格了。