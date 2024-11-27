寒流來襲！最低溫探10度 超商雙雄搶攻禦寒商機

寒流來襲，強烈大陸冷氣團南下，全台冷颼颼，超商雙雄搶攻體感商機。全家（5903）瞄準溫降商機，集結「現做熱食」、「溫罐飲品」及「禦寒織品」三大暖心攻略，多款溫暖型商品推出買1送1起優惠，從飲食到穿戴，為消費者低溫禦寒做足準備。統一超（2912）也祭出禦寒攻略，保暖商品推出優惠活動，主打星級滷味、湯品、鍋物、加熱飯糰、溫沙拉等「抗寒熱食5大天王」。

據全家便利商店觀察，邁入11月氣溫走低，帶動熟食區馬尚煮、關東煮、蒸包及茶葉蛋等品類業績雙位數成長，個人型鍋物料理買氣亦持續走揚。現做熱食南洋酸辣燙料理「馬尚煮」，即日起至12月10日，全品項任選4入69元；此外，全家濃郁系個人鍋物鮮食「起司牛奶鍋」、「韓式泡菜豬肉鍋」創意搭配，搭購馬尚煮、關東煮等煮料，打造「客製化」的個人鍋物料理。如鮮乳坊聯名的「起司牛奶鍋」，日前更有網友與南洋酸辣燙「馬尚煮」創意結合，變身成便利商店首見「麻奶鍋」個人鍋物。

7-ELEVEN

此外，因應寒流低溫，即日起至12月1日連續5天，FamiCollection石墨烯發熱衣、無重力發熱衣、極暖絨發熱衣等指定商品，任選買1送1；禦寒必備暖暖包亦有加10元多1件優惠。

7-ELEVEN自11月27日起至12月24日展開滷味／關東煮／麻辣燙全品項任選買4送1優惠，自有品牌「星級饗宴-滷味」與米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」合作全新炭香聯名滷汁，同時熱食自助區「蒸糯玉米」、「蒸黃金玉米」、「蒸烤雙吃地瓜」也擴大導入至限定門市販售。

7-ELEVEN觀察，入冬後溫差超過5度以上便帶動保暖商品臨時性購買需求，尤其又以暖暖包銷售翻倍，7-ELEVEN即日起至12月10日推出小白兔暖暖包貼式／手握式（單片入／10片袋裝）任選買4送1優惠；即日起至2025年1月7日指定品項暖暖包任選買1送1優惠。

隨著氣溫變化讓醇厚型飲品需求提升帶動熱飲需求增加二成，搶攻冬季熱飲商機，7-ELEVEN祭出「心熱園」囊括咖啡、茶飲、奶茶類商品，獨家推出多款溫補系飲品，與米其林指南必比登推薦的博仁堂合作黑糖薑汁飲，即日起至12月31日祭出熱罐優惠第2件6折。