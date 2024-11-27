快訊

超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

新年生肖郵票12月2發行 紫蛇、白蛇2圖案

中央社／ 台北27日電

中華郵政公司迎接新年，將於12月2日發行生肖「蛇」郵票，有紫蛇與白蛇兩種圖案。

中華郵政今天發布新聞稿，迎接新年來臨，以新年生肖「蛇」為題材，12月2日發行「新年郵票（113年版）」1套2枚及小全張1張，圖案以「蛇化龍形慶新春」為設計概念，郵票面值分別為新台幣6元及13元、小全張面值15元。

中華郵政介紹，面值6元的生肖郵票，圖案為祥瑞尊貴的紫蛇，寓意靈動非凡，脫穎而出；面值13元的圖案為圓渾遒勁的白蛇，寓意幸運吉祥，神聖富貴；面值15元小全張也是紫蛇圖案，寓意蛇年富貴，繁花盛開，象徵新年繁華昌盛，年年豐收吉祥。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月28日發售，另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當天銷售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」選購。

中華郵政 蛇年

延伸閱讀

對發票囉！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名「把握機會」：財富跟著提升

充滿感恩的心！3生肖特別懂得報恩　屬狗珍惜友誼、屬牛願意幫朋友承擔

22日入「小雪」節氣 四生肖注意過勞 少吃辛辣多吃酸

冷靜理智…卻擅長「欺騙」的3生肖！狗為取公道、蛇不能得罪、第一名野心超強

相關新聞

挺台灣棒球外套「標示MIT卻是中國製造」 球迷瘋發聲明道歉了

世界棒球12強賽，中華隊奪下冠軍，讓全台灣人民熱血沸騰，相關周邊商品也被搶購一空。不過卻有眼尖網友發現，Sportsfanfun球迷瘋販售的「2024中華職棒TEAM TAIWAN棒球外套」，產品吊牌產地寫台灣，但衣服水洗標卻顯示是中國製造...

饗食天堂漲價了！漲幅最高4.3% 僅剩這三個餐期仍千元有找

饗賓集團27日表示，旗下饗食天堂因應各項營運成本提升，自2025年元旦起，調整餐期價格，每餐期調整30元，根據新版餐價，...

抽14萬雙人房、海外住宿！台北遠東香格里拉歡慶30週年

「台北遠東香格里拉」即將在12月17日迎來30週年。為回饋顧客的支持，特別大手筆推出消費滿額驚喜刮刮卡活動，共計提供特級...

寒流來襲！最低溫探10度 超商雙雄搶攻禦寒商機

寒流來襲，強烈大陸冷氣團南下，全台冷颼颼，超商雙雄搶攻體感商機。全家（5903）瞄準溫降商機，集結「現做熱食」、「溫罐飲...

慶祝中華隊世界冠軍 藏壽司限期2天全台分店8折優惠

慶祝中華隊勇奪世界冠軍，藏壽司昨在臉書粉專「藏壽司 Kurasushi Taiwan」宣布，推出藏壽司全台歡慶2天8折優...

金門酒廠攜手方文山 推「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒

金門酒廠再度結合文化創意，攜手華語樂壇知名作詞人方文山，推出全新高粱酒作品—「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒，此次產品將巧妙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。