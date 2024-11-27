新年生肖郵票12月2發行 紫蛇、白蛇2圖案

世界棒球12強賽，中華隊奪下冠軍，讓全台灣人民熱血沸騰，相關周邊商品也被搶購一空。不過卻有眼尖網友發現，Sportsfanfun球迷瘋販售的「2024中華職棒TEAM TAIWAN棒球外套」，產品吊牌產地寫台灣，但衣服水洗標卻顯示是中國製造...

2024-11-27 09:12