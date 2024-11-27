快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 3優惠！黑五3C家電特價 無線聲霸折3900、75吋電視砍7千

交往4年多！邵雨薇被爆與吳慷仁已登記結婚 經紀人回應了

脱北者真實紀錄！活在北韓「沒有選項」的悲慘人生

挺台灣棒球外套「標示MIT卻是中國製造」 球迷瘋發聲明道歉了

聯合新聞網／ 綜合報導
球迷瘋販售的「2024中華職棒TEAM TAIWAN棒球外套」，被眼尖網友發現，產品吊牌產地寫台灣，但衣服水洗標卻顯示是中國製造。圖擷取自球迷瘋官網
球迷瘋販售的「2024中華職棒TEAM TAIWAN棒球外套」，被眼尖網友發現，產品吊牌產地寫台灣，但衣服水洗標卻顯示是中國製造。圖擷取自球迷瘋官網

世界棒球12強賽，中華隊奪下冠軍，讓全台灣人民熱血沸騰，相關周邊商品也被搶購一空。不過卻有眼尖網友發現，Sportsfanfun球迷瘋販售的「2024中華職棒TEAM TAIWAN棒球外套」，產品吊牌產地寫台灣，但衣服水洗標卻顯示是中國製造，對此球迷瘋也在臉書發布道歉聲明坦承疏失。

球迷瘋取得官方授權，販售「2024 TEAM TAIWAN」系列產品，包括T-Shirt、外套、球衣、棒球帽、襪子等周邊商品，除了現貨以外更開放預購，不過卻有球迷花費2680元購買「2024中華職棒TEAM TAIWAN-棒球外套」，發現外側吊牌產地註記台灣，但內標竟寫中國製造。消息一出，讓球迷們大失所望，紛紛呼喊「希望全部都是台灣製才有意義」。

對此，球迷瘋也在臉書發布道歉聲明

感謝球迷朋友們對球迷瘋的支持，針對近期棒球外套產地標示的疏失，我們深感抱歉並謹此說明如下：

球迷瘋的棒球外套採分批生產，會有中國大陸及台灣製造。

於首批製造產地為中國大陸的部分棒球外套，誤使用了產地為台灣的吊牌，導致水洗標與吊牌產地不同。

對於此次標示疏失所造成的不便，我們對此致以誠摯的歉意。

往後我們將加強品管流程，並更換成正確產地之標示，確保標示清楚，以避免類似情況再次發生。

此外，對於因外套產地標示誤植，而讓球迷朋友們對於球衣、T-SHIRT標示及產地產生相關疑慮，

在此說明球迷瘋所有球衣、T-SHIRT皆為台灣製造，敬請安心選購與著用。

再次對於本次的疏失，致上深深的歉意。

也非常感謝球迷朋友們對於產品的支持與寶貴的建議，我們將會持續努力改進。

期待能提供大家更優質的商品與服務。

球迷瘋 Sportsfanfun

世界棒球12強 中華隊

延伸閱讀

12強賽／中華隊早有機會奪冠？一票球迷嘆被這事害慘：搞爛棒球1世代

12強賽／5年前怒PO「中華贏日本發千份雞排」遭挖 8千網友留言灌爆：要切不辣

12強賽／林昱珉10年前可愛模樣曝光 與賴清德有一掌之緣

12強賽／中華隊凱旋「黃巾賊之亂」 網友爆采盟慣犯巴黎奧運就在蹭

相關新聞

挺台灣棒球外套「標示MIT卻是中國製造」 球迷瘋發聲明道歉了

世界棒球12強賽，中華隊奪下冠軍，讓全台灣人民熱血沸騰，相關周邊商品也被搶購一空。不過卻有眼尖網友發現，Sportsfanfun球迷瘋販售的「2024中華職棒TEAM TAIWAN棒球外套」，產品吊牌產地寫台灣，但衣服水洗標卻顯示是中國製造...

金門酒廠攜手方文山 推「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒

金門酒廠再度結合文化創意，攜手華語樂壇知名作詞人方文山，推出全新高粱酒作品—「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒，此次產品將巧妙...

有行旅／歐式莊園 探索隱世天堂

屏東有座占地萬坪的歐式莊園，彷若一座隱世天堂。有行旅將帶領旅人進入企業家的私人行館，探索莊園主人收藏廿年的歐洲骨董家具和...

現省1299！深紅鍋物「麵包蟹買1送1」、蛤蠣雞湯粥199

2014年創立至今的「深紅鍋物」，近年以主打多人共享的「屠龍計畫」系列獲得不少消費者青睞。即日起至12月31日期間，深紅...

有行旅／走進墨西哥 探訪山海傳奇

墨西哥擁有豐富的文化遺產和自然景觀，有行旅帶領旅人體驗山海路線不一樣的墨西哥。安排旅人搭乘中美洲最美奇瓦瓦太平洋線火車頭...

永豐餘百年慶／7天精彩活動圓滿落幕 實踐永續生活不間斷

為期7天的「YFY Better Choice永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動26日晚間圓滿落幕，活動期間共吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。