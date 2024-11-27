挺台灣棒球外套「標示MIT卻是中國製造」 球迷瘋發聲明道歉了

世界棒球12強賽，中華隊奪下冠軍，讓全台灣人民熱血沸騰，相關周邊商品也被搶購一空。不過卻有眼尖網友發現，Sportsfanfun球迷瘋販售的「2024中華職棒TEAM TAIWAN棒球外套」，產品吊牌產地寫台灣，但衣服水洗標卻顯示是中國製造，對此球迷瘋也在臉書發布道歉聲明坦承疏失。

球迷瘋取得官方授權，販售「2024 TEAM TAIWAN」系列產品，包括T-Shirt、外套、球衣、棒球帽、襪子等周邊商品，除了現貨以外更開放預購，不過卻有球迷花費2680元購買「2024中華職棒TEAM TAIWAN-棒球外套」，發現外側吊牌產地註記台灣，但內標竟寫中國製造。消息一出，讓球迷們大失所望，紛紛呼喊「希望全部都是台灣製才有意義」。

對此，球迷瘋也在臉書發布道歉聲明：