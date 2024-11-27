挺台灣棒球外套「標示MIT卻是中國製造」 球迷瘋發聲明道歉了
世界棒球12強賽，中華隊奪下冠軍，讓全台灣人民熱血沸騰，相關周邊商品也被搶購一空。不過卻有眼尖網友發現，Sportsfanfun球迷瘋販售的「2024中華職棒TEAM TAIWAN棒球外套」，產品吊牌產地寫台灣，但衣服水洗標卻顯示是中國製造，對此球迷瘋也在臉書發布道歉聲明坦承疏失。
球迷瘋取得官方授權，販售「2024 TEAM TAIWAN」系列產品，包括T-Shirt、外套、球衣、棒球帽、襪子等周邊商品，除了現貨以外更開放預購，不過卻有球迷花費2680元購買「2024中華職棒TEAM TAIWAN-棒球外套」，發現外側吊牌產地註記台灣，但內標竟寫中國製造。消息一出，讓球迷們大失所望，紛紛呼喊「希望全部都是台灣製才有意義」。
對此，球迷瘋也在臉書發布道歉聲明：
感謝球迷朋友們對球迷瘋的支持，針對近期棒球外套產地標示的疏失，我們深感抱歉並謹此說明如下：
球迷瘋的棒球外套採分批生產，會有中國大陸及台灣製造。
於首批製造產地為中國大陸的部分棒球外套，誤使用了產地為台灣的吊牌，導致水洗標與吊牌產地不同。
對於此次標示疏失所造成的不便，我們對此致以誠摯的歉意。
往後我們將加強品管流程，並更換成正確產地之標示，確保標示清楚，以避免類似情況再次發生。
此外，對於因外套產地標示誤植，而讓球迷朋友們對於球衣、T-SHIRT標示及產地產生相關疑慮，
在此說明球迷瘋所有球衣、T-SHIRT皆為台灣製造，敬請安心選購與著用。
再次對於本次的疏失，致上深深的歉意。
也非常感謝球迷朋友們對於產品的支持與寶貴的建議，我們將會持續努力改進。
期待能提供大家更優質的商品與服務。
球迷瘋 Sportsfanfun
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