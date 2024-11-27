金門酒廠攜手方文山 推「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒

金門酒廠再度結合文化創意，攜手華語樂壇知名作詞人方文山，推出全新高粱酒作品—「煙雨青花」青花瓷金門高粱酒，此次產品將巧妙將方文山創作的經典詞曲「青花瓷」意境，轉化為深具東方韻味及當代風格的瓶身設計，可望再次引發收藏熱潮。煙雨青花將於12月3日於金門酒廠直營門市及全家便利商店開售，為年底禮品市場注入濃厚的文化氣息。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，此次與方文山合作，不僅將音樂與白酒文化融合，更體現金門酒廠品牌在創新與經典間的雙重追求。他提到，煙雨青花不僅是一款酒，更是一件承載文化與藝術的收藏品。金門高粱酒的細膩與清香，如同青花瓷歌詞中的「天青色等煙雨」，需要懂酒之人細細品味。

煙雨青花的設計靈感來自方文山經典作品青花瓷，瓶身將歌曲意境融入江南水鄉的煙雨畫卷，以窗花造型呈現江南小鎮的詩意與浪漫。同時，瓶身設計暗藏多首方文山經典詞曲元素，等待消費者細細發掘，增添趣味與收藏價值。

方文山表示，這次合作結合了他對文化傳承與創新的理解。他特別為金門酒廠改編青花瓷的歌詞，讓品酩煙雨青花彷彿置身音樂之中。他形容這款高粱酒如同一幅小巧精緻的江南畫卷，既傳承東方雅韻，又帶有當代設計的創意。

酒體部分，煙雨青花選用18至20年金門金城廠陳年老酒，酒精濃度達58.6度，呈現「綿、甜、醇、和」的經典特質。入口如絲綢般順滑，散發濃郁的梅子、熟果和鹹葡萄乾香氣，尾韻則帶有黑巧克力與老酒餘韻。其晶亮透明的色澤與細膩酒花，充分體現金門酒廠在釀造工藝上的卓越成就。

煙雨青花以禮盒組方式呈現，內附兩只酒杯，杯底雕刻「青」與「花」字樣，增添對飲詩意，禮盒設計融合文化與現代感，將金門酒廠高粱酒文化升華為可品、可視、可藏的藝術品。消費者可於12月3日後前往金門酒廠直營門市及全家便利商店購買。（飲酒過量、有礙健康）