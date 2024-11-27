現省1299！深紅鍋物「麵包蟹買1送1」、蛤蠣雞湯粥199
2014年創立至今的「深紅鍋物」，近年以主打多人共享的「屠龍計畫」系列獲得不少消費者青睞。即日起至12月31日期間，深紅鍋物推出「吃蟹季」活動，活體麵包蟹可享「買1送1」，另外「蛤蠣雞湯粥」則享加購優惠價199元。
「深紅鍋物」自台中美村路起家，目前在台北、新竹、台中均有分店。店內湯頭提供「汕頭大骨扁魚湯」、「黃金花膠雞湯」等選擇，並主打活體海鮮、份量澎湃路線。近年推出的「屠龍計畫」，即是以豐富、大份量的海鮮份量著稱，內含包含蛤蜊船1艘、活體黃金蟹5隻、活體澳洲龍蝦5隻、活體波士頓龍蝦5隻，並搭配台灣冠軍鯛、阿根廷天使紅蝦、活凍鮑魚、生鮮蛤蜊及台灣梅花嫩豚豬，適合10人以上共享，每套27,999元。此外還有「屠龍計劃 帝王版」，食材包含活體帝王蟹1隻、活體黃金蟹5隻、活體澳洲龍蝦5隻、活體波士頓龍蝦5隻，搭配日本生食級干貝、台灣海鱸魚、野生白蝦、船凍小卷以及美國雪花牛，每套32,999元。
針對不同團體，深紅鍋物另還有適合4人聚餐的「屠龍肆人」，以及「屠龍到府」等服務。為迎接年末聚餐熱潮，即日起至12月31日期間，肉質結實有彈性、蟹膏濃郁的「活體麵包蟹」限時優惠「買1送1」，優惠價1,299元，內用雙人以上套餐即可加購一組；「蛤蠣雞湯粥」加購優惠價199元。
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