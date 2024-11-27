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有行旅／歐式莊園 探索隱世天堂
屏東有座占地萬坪的歐式莊園，彷若一座隱世天堂。有行旅將帶領旅人進入企業家的私人行館，探索莊園主人收藏廿年的歐洲骨董家具和失傳工藝品，並揭密台灣熱帶觀賞魚出口王國，見學彩色青蛙基因奧祕，探訪金牌巧克力農場，美食饗宴則是邀請新加坡金牌主廚精心打造的私宅家宴。
有行旅《小凡爾賽宮一日遊》旅程，十二月廿二日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3959，或上有行旅官網https://reurl.cc/WAEK55
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