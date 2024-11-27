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有行旅／走進墨西哥 探訪山海傳奇
墨西哥擁有豐富的文化遺產和自然景觀，有行旅帶領旅人體驗山海路線不一樣的墨西哥。安排旅人搭乘中美洲最美奇瓦瓦太平洋線火車頭等車位，領略壯麗的銅峽谷，以及搭乘世界第三長的高空峽谷纜車俯瞰銅峽谷，探索當地原住民塔拉烏馬拉人文化。同時入住峽谷瞭望台飯店，可全覽懸崖壯麗絕景。海線旅程來到下加州潟湖，旅人有機會近距離觸摸到灰鯨。還將停留彷若置身歐洲城市的墨西哥城，連三泊四季飯店，同時可體驗世界遺產「索奇米爾科」遊船，並參觀現存規模最巨大的古印地安文明遺跡「特奧蒂瓦坎日月金字塔」。
有行旅《千年古城探秘 走進墨西哥山海傳奇》15天12夜旅程，2025年3月17日至3月31日。12月8日舉辦旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/ge8jAL。
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