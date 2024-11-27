聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／走進墨西哥 探訪山海傳奇

聯合報／ 本報訊

墨西哥擁有豐富的文化遺產和自然景觀，有行旅帶領旅人體驗山海路線不一樣的墨西哥。安排旅人搭乘中美洲最美奇瓦瓦太平洋線火車頭等車位，領略壯麗的銅峽谷，以及搭乘世界第三長的高空峽谷纜車俯瞰銅峽谷，探索當地原住民塔拉烏馬拉人文化。同時入住峽谷瞭望台飯店，可全覽懸崖壯麗絕景。海線旅程來到下加州潟湖，旅人有機會近距離觸摸到灰鯨。還將停留彷若置身歐洲城市的墨西哥城，連三泊四季飯店，同時可體驗世界遺產「索奇米爾科」遊船，並參觀現存規模最巨大的古印地安文明遺跡「特奧蒂瓦坎日月金字塔」。

有行旅《千年古城探秘 走進墨西哥山海傳奇》15天12夜旅程，2025年3月17日至3月31日。12月8日舉辦旅程說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/ge8jAL

世界遺產 墨西哥 飯店

延伸閱讀

川普勝選後 比亞迪建廠計劃令墨西哥進退兩難

川普揚言上任就加10%關稅 中國使館：沒人能贏貿易戰

川普關稅大刀砍向中加墨 電子五哥：打的是七傷拳 壓力恐落在客戶身上

全球先例！墨西哥將「民選」各級法官 3.4萬人登記搶881職位

相關新聞

有行旅／走進墨西哥 探訪山海傳奇

墨西哥擁有豐富的文化遺產和自然景觀，有行旅帶領旅人體驗山海路線不一樣的墨西哥。安排旅人搭乘中美洲最美奇瓦瓦太平洋線火車頭...

栗山英樹到101看大谷翔平紀念球 最欣賞中華隊這一棒

日本職棒火腿鬥士隊今為古林睿煬舉辦加盟記者會，北海道火腿首席棒球總管栗山英樹也特別來台為他穿上37號球衣。此外，栗山英樹...

當代獨立製表最強老爺子Laurent Ferrier 這8點解密！

品味高度M型化的世代，除了主流的一線品牌，產量稀少但同樣擁有頂級品質的獨立品牌同樣逐漸得到了市場的認同。近日獨立製表品牌...

lululemon與迪士尼聯名登場 米奇米妮各種可愛出沒

加拿大專業運動服飾品牌lululemon首度攜手迪士尼推出聯名系列，雙方共同傳遞透過歡樂、趣味、運動提升幸福感。隨著耶誕...

必勝客「美式炭烤小肋排」登場！嫩牛大蝦起司比薩開賣

迎接年底即將到來的聚會，必勝客限時推出「嫩牛大蝦起司比薩」 ，另外還可加價升級「奢華三起司秉皮」。同時必勝客也首度推出「...

好市多「黑色購物週」第3天...鑽石耳環現折1.3萬 熱賣款微波氣炸烤箱現省2千

好市多年度盛事「黑色購物週」第3天新增主打優惠商品稍早公開！新增鑽石耳環、大電視、咖啡機、氣炸烤箱等熱門商品，電動牙刷也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。