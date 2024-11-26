永豐餘百年慶／7天精彩活動圓滿落幕 實踐永續生活不間斷

為期7天的「YFY Better Choice永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動26日晚間圓滿落幕，活動期間共吸引5.6萬民眾攜家帶眷前往台北101水舞廣場共襄盛舉。活動最大亮點、全台首度亮相的「Wikkelhouse全循環屋」低碳建築，全屋透過由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造，堅固程度可達50～100年，且最終拆解可接近100%生物降解，將低碳綠色居家生活具象化，創新概念的未來建築吸引眾多民眾預約體驗，活動場場爆滿，讓參觀者實際感受「永續可以是生活的日常」，每天透過看似細微的好選擇，就能協助地球往淨零永續前進。

另一個令許多民眾印象深刻的則是「Better Choice展示區」，以「能源區」、「材料區」和「建材區」3項主題，展出永豐餘旗下各主要公司，共計超過百項的低碳、綠碳與生態永續產品成果與服務，同時展示了各品牌研發、設計、製造的垂直整合能力與整體解決方案，活動期間也吸引了眾多民眾親自前來感受、認識永豐餘在永續生活所付出的努力。

為了讓永續生活觀念從小萌芽，永豐餘百年展也特別於展場設計豐富的互動實驗區。「遠哲科學教育基金會」規畫永續捕碳變色探索、餘力釋放緩衝挑戰、百年環保紙造創藝等活動。「信誼基金會」也以「紙的嘉年華」為主題，設計減碳生活大富翁、紙彈簧走樓梯、紙樹會跳舞等等互動項目，讓孩童在玩樂中，認識與紙相關的自然科學與永續生活主題。