當代獨立製表最強老爺子Laurent Ferrier 這8點解密！

品味高度M型化的世代，除了主流的一線品牌，產量稀少但同樣擁有頂級品質的獨立品牌同樣逐漸得到了市場的認同。近日獨立製表品牌Laurent Ferrier在台灣市場正式由瑞博品台灣所代理，其新品腕表「入門」價約自138萬起跳、高單價如陀飛輪則上看700多萬。且來認識Laurent Ferrier品牌8點解密，讓收藏家心甘情願的秘密、都在這裡了！

一、60歲後才創業 與時光逆行

與品牌同名的製表師Laurent Ferrier其實是在60歲之後才創業，2009年品牌創業時，Laurent Ferreier已然63歲，堪稱「與時光逆行」，大膽、無畏。

但Laurent Ferrier其實已在瑞士高級製表產業擁有超過35年+的資深歷練。1946年出生的他，畢業後就加入現今人稱「表王」、立基於日內瓦的高級品牌，並在1974年二度回到該品牌表廠工作，此後成為首席製表師、負責所有的高複雜功能表款，因此積累出深厚製表實力。

二、創業隔年就入選瑞士「全明星陣容」？

就因為Laurent Ferrier的過人資歷，品牌成立隔年的2010年，品牌即以Classic Tourbillon Double-Spiral雙游絲陀飛輪腕表獲得該年GPHG最佳男表。

所謂的GPHG日內瓦高級鐘表沙龍，是由跨集團的瑞士高級鐘表產業人士組成，每年頒發獎項、表揚新創與經典，每年得獎的表款、製表師，也類同於美國職籃NBA所入選的「全明星陣容」，無論在複雜機芯開發、創意、風格、珠寶鑲嵌，皆為年度的一時之選。

更有甚者，Laurent Ferrier又在2015、2018、2023與2024年再獲四次GPHG肯定，今年的最佳日曆與天文表則是由其Classic Moon月相年曆表所拿下，「老爺子」今年已經76歲，堪稱生涯現役、創意與實力完全不輸40歲的青壯活躍。

三、愛惜羽毛 年產量500只

但凡一個品牌有了聲譽，無不嘗試提升產能、增加收益。自2009年創業以來，2015年時品牌年產量約在150只左右；即便來到2024年，年產量也不過500只，按照數據推論，也就是品牌一天生產不超過兩只手表，不以收益最大化為依歸，愛惜羽毛，是建立信譽的深厚基礎。

四、超過100道以上的打磨拋光工序 量少、更添保存賞玩價值

獨立製表的風格由於不受常規限制，百花齊放。然而Laurent Ferrier卻是古典美學的傳教士，在打磨修飾上極為嚴苛、耗時以品牌的LF 270.01機芯為例，光手工裝飾工序便達139道之多，其中自動橋版的邊緣便以 柔化處理，再以龍膽木、鑽石膏進行拋光，同時表面則進一步以鏡面拋光處理。 正因為超越高水準以上的品質與稀有產量，反而受到收藏家們的喜好。

五、古典美學的傳教士 日誤差0.89秒的神級精準

不只因為過去的成就，以及歷年頻頻受到GPHG肯定，Laurent Ferrier的表款之所以受藏家喜愛，還因為其不斷在設計、機芯結構上師法古之賢者；像是其2015年推出的Galet Micor Rotor腕表的Double-direct Impulse擒縱裝置，是從Abraham-Louis Breguet的自然擒縱結構得到靈感再改造，並曾寫下法國Besançon貝桑松天文台認證日誤差0.89秒的極限成績。

六、甚至熱衷Le Mans 24小時耐力賽？

然工坊內的製表師一定斯文內向嗎？答案常常出乎意料之外。在身為當代備受稱頌的製表名家以外，Laurent Ferrier還是一位賽車愛好者，曾7次參與Le Mans 24小時耐力賽，並與好朋友兼賽車手Francois Servanin以Porsche 935T出戰並勇奪季軍，而Francois Servanin與Laurent Ferrier不僅擁有數十載的好交情，現在也是Laurent Ferrier的CEO，為品牌掌舵、開疆闢土。

七、不必再往國外 台灣市場授權正式取得

由於Laurent Ferrier的年產量目前僅約500只，全世界供不應求，過去藏家如欲購買，多必須前往其他國家。近日由於台灣瑞博品正式取得代理，因此包含2024年新做的Classic Moon經典系列月相年曆腕表、2024年9月才在Geneva Watch Days亮相的Classic Auto Sandstone日期腕表，以及高單價的Grand Sport Tourbillon Pursuit雙游絲陀飛輪，都有機會在台灣一睹廬山真面目。

八、2024 GPHG得主 Classic Moon月相年曆腕表現身台灣

其中Classic Auto Sandstone日期腕表是品牌「原廠限定」的Série Atelier VI 六篇章，每年僅能通過官網或直接與原廠聯繫下訂，表款表款並以鵝卵石造形般的幾何表殼，搭配具950鉑金微型自動盤的LF 270.01自動上鍊機芯，機芯具有新款鳥羽雕刻設計，同時喙狀的自動橋板更是造型一絕。