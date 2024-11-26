快訊

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%的稅率是這樣算出來的

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

聽新聞
0:00 / 0:00

當代獨立製表最強老爺子Laurent Ferrier 這8點解密！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon Pursuit雙游絲陀飛輪腕表，718萬元。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier Grand Sport Tourbillon Pursuit雙游絲陀飛輪腕表，718萬元。圖／瑞博品提供

品味高度M型化的世代，除了主流的一線品牌，產量稀少但同樣擁有頂級品質的獨立品牌同樣逐漸得到了市場的認同。近日獨立製表品牌Laurent Ferrier在台灣市場正式由瑞博品台灣所代理，其新品腕表「入門」價約自138萬起跳、高單價如陀飛輪則上看700多萬。且來認識Laurent Ferrier品牌8點解密，讓收藏家心甘情願的秘密、都在這裡了！

一、60歲後才創業 與時光逆行

與品牌同名的製表師Laurent Ferrier其實是在60歲之後才創業，2009年品牌創業時，Laurent Ferreier已然63歲，堪稱「與時光逆行」，大膽、無畏。

但Laurent Ferrier其實已在瑞士高級製表產業擁有超過35年+的資深歷練。1946年出生的他，畢業後就加入現今人稱「表王」、立基於日內瓦的高級品牌，並在1974年二度回到該品牌表廠工作，此後成為首席製表師、負責所有的高複雜功能表款，因此積累出深厚製表實力。

二、創業隔年就入選瑞士「全明星陣容」？

就因為Laurent Ferrier的過人資歷，品牌成立隔年的2010年，品牌即以Classic Tourbillon Double-Spiral雙游絲陀飛輪腕表獲得該年GPHG最佳男表。

所謂的GPHG日內瓦高級鐘表沙龍，是由跨集團的瑞士高級鐘表產業人士組成，每年頒發獎項、表揚新創與經典，每年得獎的表款、製表師，也類同於美國職籃NBA所入選的「全明星陣容」，無論在複雜機芯開發、創意、風格、珠寶鑲嵌，皆為年度的一時之選。

更有甚者，Laurent Ferrier又在2015、2018、2023與2024年再獲四次GPHG肯定，今年的最佳日曆與天文表則是由其Classic Moon月相年曆表所拿下，「老爺子」今年已經76歲，堪稱生涯現役、創意與實力完全不輸40歲的青壯活躍。

三、愛惜羽毛 年產量500只

但凡一個品牌有了聲譽，無不嘗試提升產能、增加收益。自2009年創業以來，2015年時品牌年產量約在150只左右；即便來到2024年，年產量也不過500只，按照數據推論，也就是品牌一天生產不超過兩只手表，不以收益最大化為依歸，愛惜羽毛，是建立信譽的深厚基礎。

四、超過100道以上的打磨拋光工序 量少、更添保存賞玩價值

獨立製表的風格由於不受常規限制，百花齊放。然而Laurent Ferrier卻是古典美學的傳教士，在打磨修飾上極為嚴苛、耗時以品牌的LF 270.01機芯為例，光手工裝飾工序便達139道之多，其中自動橋版的邊緣便以 柔化處理，再以龍膽木、鑽石膏進行拋光，同時表面則進一步以鏡面拋光處理。 正因為超越高水準以上的品質與稀有產量，反而受到收藏家們的喜好。

五、古典美學的傳教士 日誤差0.89秒的神級精準

不只因為過去的成就，以及歷年頻頻受到GPHG肯定，Laurent Ferrier的表款之所以受藏家喜愛，還因為其不斷在設計、機芯結構上師法古之賢者；像是其2015年推出的Galet Micor Rotor腕表的Double-direct Impulse擒縱裝置，是從Abraham-Louis Breguet的自然擒縱結構得到靈感再改造，並曾寫下法國Besançon貝桑松天文台認證日誤差0.89秒的極限成績。

六、甚至熱衷Le Mans 24小時耐力賽？

然工坊內的製表師一定斯文內向嗎？答案常常出乎意料之外。在身為當代備受稱頌的製表名家以外，Laurent Ferrier還是一位賽車愛好者，曾7次參與Le Mans 24小時耐力賽，並與好朋友兼賽車手Francois Servanin以Porsche 935T出戰並勇奪季軍，而Francois Servanin與Laurent Ferrier不僅擁有數十載的好交情，現在也是Laurent Ferrier的CEO，為品牌掌舵、開疆闢土。

七、不必再往國外 台灣市場授權正式取得

由於Laurent Ferrier的年產量目前僅約500只，全世界供不應求，過去藏家如欲購買，多必須前往其他國家。近日由於台灣瑞博品正式取得代理，因此包含2024年新做的Classic Moon經典系列月相年曆腕表、2024年9月才在Geneva Watch Days亮相的Classic Auto Sandstone日期腕表，以及高單價的Grand Sport Tourbillon Pursuit雙游絲陀飛輪，都有機會在台灣一睹廬山真面目。

八、2024 GPHG得主 Classic Moon月相年曆腕表現身台灣

其中Classic Auto Sandstone日期腕表是品牌「原廠限定」的Série Atelier VI 六篇章，每年僅能通過官網或直接與原廠聯繫下訂，表款表款並以鵝卵石造形般的幾何表殼，搭配具950鉑金微型自動盤的LF 270.01自動上鍊機芯，機芯具有新款鳥羽雕刻設計，同時喙狀的自動橋板更是造型一絕。

此外近日來台的另一話題款式還有2024 GPHG熱騰騰得主的Classic Moon月相年曆腕表，表款使用新研發的LF 126.02機芯，除了四年一次的閏月、以及每個月的2月底，其餘都能自動判別日期；古典的洋蔥式將可用以調整日期、時間與上鍊，同時這也是品牌首只月相複雜功能表款，並結合了砂金玻璃、手工填充白色漆料燒製、深藍琺瑯，將可同時顯示南北月相。表款並有精鋼黑色PVD與18K玫瑰金兩種材質，也是入手2024 GPHG最佳日曆與天文腕表的最佳時機。

Laurent Ferrier。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier表廠（品牌）是於2009年創立。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier表廠（品牌）是於2009年創立。圖／瑞博品提供
獨立製表品牌Laurent Ferrier近日在台灣正式由瑞博品台灣所代理。圖／瑞博品提供
獨立製表品牌Laurent Ferrier近日在台灣正式由瑞博品台灣所代理。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier的Classic Auto Sandstone是原廠限定的第六篇章，LF270.01具有新款鳥羽雕刻設計，同時喙狀的自動橋板更是造型一絕。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier的Classic Auto Sandstone是原廠限定的第六篇章，LF270.01具有新款鳥羽雕刻設計，同時喙狀的自動橋板更是造型一絕。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier Classic Moon月相年曆腕表玫瑰金款，40毫米、18K玫瑰金、LF126.02手上鍊機芯、時間顯示、年曆、動力儲存，價格店洽。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier Classic Moon月相年曆腕表玫瑰金款，40毫米、18K玫瑰金、LF126.02手上鍊機芯、時間顯示、年曆、動力儲存，價格店洽。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier Classic Origin小三針腕表，40毫米、五級鈦、LF116.01 手上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖／瑞博品提供
Laurent Ferrier Classic Origin小三針腕表，40毫米、五級鈦、LF116.01 手上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖／瑞博品提供

創業 品牌 腕表

延伸閱讀

最想收到的禮物！綁著燙金緞帶的香奈兒白黑盒子

浪琴Longines迷你多情系列 新鍊帶加頂規鑽石、奢華傳家

鐵漢柔情！歐米茄海馬300米腕表Daniel Craig搶先戴

Swatch Break Free「加碼」四新品 秀新世代藝術視野

相關新聞

栗山英樹到101看大谷翔平紀念球 最欣賞中華隊第3棒

日本職棒火腿鬥士隊今為古林睿煬舉辦加盟記者會，北海道火腿首席棒球總管栗山英樹也特別來台為他穿上37號球衣。此外，栗山英樹...

當代獨立製表最強老爺子Laurent Ferrier 這8點解密！

品味高度M型化的世代，除了主流的一線品牌，產量稀少但同樣擁有頂級品質的獨立品牌同樣逐漸得到了市場的認同。近日獨立製表品牌...

lululemon與迪士尼聯名登場 米奇米妮各種可愛出沒

加拿大專業運動服飾品牌lululemon首度攜手迪士尼推出聯名系列，雙方共同傳遞透過歡樂、趣味、運動提升幸福感。隨著耶誕...

必勝客「美式炭烤小肋排」登場！嫩牛大蝦起司比薩開賣

迎接年底即將到來的聚會，必勝客限時推出「嫩牛大蝦起司比薩」 ，另外還可加價升級「奢華三起司秉皮」。同時必勝客也首度推出「...

好市多「黑色購物週」第3天...鑽石耳環現折1.3萬 熱賣款微波氣炸烤箱現省2千

好市多年度盛事「黑色購物週」第3天新增主打優惠商品稍早公開！新增鑽石耳環、大電視、咖啡機、氣炸烤箱等熱門商品，電動牙刷也...

Bally聖誕節禮推薦 時髦包款、護照夾 添增愉悅心情

一年又將來到尾聲，12月也是送禮、團聚的時刻，瑞士精品品牌Bally推薦了豐富的2024秋冬系列商品，涵蓋包款、配件、小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。