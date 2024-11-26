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lululemon與迪士尼聯名登場 米奇米妮各種可愛出沒
加拿大專業運動服飾品牌lululemon首度攜手迪士尼推出聯名系列，雙方共同傳遞透過歡樂、趣味、運動提升幸福感。隨著耶誕、新年即將到來，lululemon Holiday系列同步上市，為年末送禮時刻帶來新選擇。
lululemon迪士尼限量聯名系列橫跨男、女性服飾及配件，並包含經典運動裝備和休閒款式。這系列將迪士尼故事融入高性能服飾，將經典迪士尼圖案，從中注入創新元素，重新演繹手稿草圖、剪影及動畫等多種米奇形象。
另外，lululemon冬日之選Holiday系列，為佳節帶來一系列禮物選擇。全系列涵蓋Wunder Puff、Softstreme™、Steady State等人氣暢銷款式，將溫暖與舒適放在首位，並兼具時尚與功能性。全系列滿足運動、休閒和日常穿搭等多種需求，Holiday系列柔軟親膚材質讓使用者輕盈入冬。
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