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必勝客「美式炭烤小肋排」登場！嫩牛大蝦起司比薩開賣
迎接年底即將到來的聚會，必勝客限時推出「嫩牛大蝦起司比薩」 ，另外還可加價升級「奢華三起司秉皮」。同時必勝客也首度推出「美式炭烤小肋排拼盤」，為肉食控帶來全新的享受。
必勝客推出年末限定口味「嫩牛大蝦起司比薩」，使用牛排佐以甘甜的法式多蜜醬，再搭配炙烤Q彈大蝦、乳酪起司球，還有搭配乳酪片及莫札瑞拉起司，帶來濃郁的香氣，大比薩918元起，享外帶大比薩買大送大，外送買大送小優惠；外帶單點價459元起。針對個人需求，也有「嫩牛鮮蝦個人比薩」，搭配3樣副食與飲料，可組成「私廚比薩獨饗套餐盒」，特價249元。同時必勝客還首度推出「奢華三起司餅皮」，可同時吃到熟成切達起司、莫札瑞拉起司、帕馬森起司絲，小比薩升級價115元、大比薩升級價145元。
必勝客本次還首度推出美式餐廳經典料理「美式炭烤小肋排拼盤」，將豬小肋排以獨門醬汁醃漬後慢火燒烤，並搭配美式醬汁，酸甜鹹香中還帶著煙燻風味，同場搭配BBQ烤雞、薯金幣、巧克力QQ球，滿足豐富的副食體驗，原價759元，特價599元，套餐拼盤升級價170元，並針對年末檔期打造限量聖誕樹包裝。
針對年末聚會需求，必勝客也規劃「聖誕跨年奢華餐」，內含1個嫩牛大蝦起司比薩、外帶1個750元以下大比薩（外送1個490元以下小比薩）、副食1份、1.25 L可樂，特價1049元起；「聖誕跨年小套餐」內含1個嫩牛大蝦起司比薩、副食1份、1.25L可樂，特價659元起。APP獨家「Hot拼盤經典餐」，內含1個大比薩、外帶1個大比薩（外送1個小比薩）、1份指定拼盤，每套999元起，並可享升級「奢華三起司餅皮」半價優惠。
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