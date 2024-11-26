必勝客「美式炭烤小肋排」登場！嫩牛大蝦起司比薩開賣

迎接年底即將到來的聚會，必勝客限時推出「嫩牛大蝦起司比薩」 ，另外還可加價升級「奢華三起司秉皮」。同時必勝客也首度推出「美式炭烤小肋排拼盤」，為肉食控帶來全新的享受。

必勝客推出年末限定口味「嫩牛大蝦起司比薩」，使用牛排佐以甘甜的法式多蜜醬，再搭配炙烤Q彈大蝦、乳酪起司球，還有搭配乳酪片及莫札瑞拉起司，帶來濃郁的香氣，大比薩918元起，享外帶大比薩買大送大，外送買大送小優惠；外帶單點價459元起。針對個人需求，也有「嫩牛鮮蝦個人比薩」，搭配3樣副食與飲料，可組成「私廚比薩獨饗套餐盒」，特價249元。同時必勝客還首度推出「奢華三起司餅皮」，可同時吃到熟成切達起司、莫札瑞拉起司、帕馬森起司絲，小比薩升級價115元、大比薩升級價145元。

必勝客本次還首度推出美式餐廳經典料理「美式炭烤小肋排拼盤」，將豬小肋排以獨門醬汁醃漬後慢火燒烤，並搭配美式醬汁，酸甜鹹香中還帶著煙燻風味，同場搭配BBQ烤雞、薯金幣、巧克力QQ球，滿足豐富的副食體驗，原價759元，特價599元，套餐拼盤升級價170元，並針對年末檔期打造限量聖誕樹包裝。