好市多「黑色購物週」第3天...鑽石耳環現折1.3萬 熱賣款微波氣炸烤箱現省2千

好市多年度盛事「黑色購物週」第3天新增主打優惠商品稍早公開！新增鑽石耳環、大電視、咖啡機、氣炸烤箱等熱門商品，電動牙刷也有新款優惠，吸引會員進場挖寶。

這幾天賣場已經悄悄推出多款鑽石飾品黑五優惠，第3天再新增0.8克拉鑽石耳環，現折1.3萬。另外，大電視、家庭劇院組也持續推出不同品牌黑五折扣，PHILIPS 75吋4K QLEDS顯示器現折6,900元；KLIPSCH 3.1.2聲道家庭劇院無線聲霸現折3,900元。

小家電也持續有新增優惠，飛利浦自動美式研磨咖啡機現折1,000元、飛利浦Sonicare充電式護齦音波牙刷組2入現折900元，還有近期很熱門的廚房多合一家電也有新貨，美膳雅三合一微波氣炸烤箱現折2,000元超划算。還有儲存回憶的PNY 500GB攜帶式固態硬碟現折330元、新口味李施德霖全效無酒精漱口水3+1組合現折185元，以及首度出現的西川波浪體壓分散床墊，現折630元。