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好市多「黑色購物週」第3天...鑽石耳環現折1.3萬 熱賣款微波氣炸烤箱現省2千
好市多年度盛事「黑色購物週」第3天新增主打優惠商品稍早公開！新增鑽石耳環、大電視、咖啡機、氣炸烤箱等熱門商品，電動牙刷也有新款優惠，吸引會員進場挖寶。
這幾天賣場已經悄悄推出多款鑽石飾品黑五優惠，第3天再新增0.8克拉鑽石耳環，現折1.3萬。另外，大電視、家庭劇院組也持續推出不同品牌黑五折扣，PHILIPS 75吋4K QLEDS顯示器現折6,900元；KLIPSCH 3.1.2聲道家庭劇院無線聲霸現折3,900元。
小家電也持續有新增優惠，飛利浦自動美式研磨咖啡機現折1,000元、飛利浦Sonicare充電式護齦音波牙刷組2入現折900元，還有近期很熱門的廚房多合一家電也有新貨，美膳雅三合一微波氣炸烤箱現折2,000元超划算。還有儲存回憶的PNY 500GB攜帶式固態硬碟現折330元、新口味李施德霖全效無酒精漱口水3+1組合現折185元，以及首度出現的西川波浪體壓分散床墊，現折630元。
除了預先公告的重點特惠商品，賣場中還有超多款隱藏版折價品，從大小家電、3C、珠寶、日常用品、食品、美妝保養品等都有。好市多黑色購物週優惠商品項目會持續累加，但部分商品貨量有限，售完為止，會員們可以把握時機抽空來挖寶。好市多「黑色購物週」期間，全台14家分店即日起至11月28日提早至9點開始營業，11月29日至12月1日更提早到8點就開門。
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