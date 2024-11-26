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Bally聖誕節禮推薦 時髦包款、護照夾 添增愉悅心情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
瑞士精品品牌Bally推薦了2024秋冬系列，成為聖誕節與年末的送禮選品指南。圖／Bally提供
瑞士精品品牌Bally推薦了2024秋冬系列，成為聖誕節與年末的送禮選品指南。圖／Bally提供

一年又將來到尾聲，12月也是送禮、團聚的時刻，瑞士精品品牌Bally推薦了豐富的2024秋冬系列商品，涵蓋包款、配件、小皮件，延續品牌的歐式簡約設計風格，暖冬也優雅。

Bally的2024秋冬包款首推Belle系列的提把包與迷你提把包，前者有簡約、幾何的輪廓造型，尤其提把與包款外蓋連結成一個蛋形、生機無限，迷你提把包則相似於瑞士畜牧業裡的牛鈴，倒梯形的輪廓存在感鮮明，小巧可愛，另外Ollam提把包則帶來了品牌少見的酪梨綠色，清新中帶有現代感。

每天使用的皮包、小皮夾、錢包也可趁機更新，除舊佈新，Bally並推薦了包含Lock Me短夾與扣式長夾，Beckett八卡短夾、Mythos對開長夾等單品，其中並有一款Adrien Brody旅行系列護照套是與奧斯卡影帝Andrien Brody聯名，在黑色中「夾」入了黃色內襯，讓旅遊時打開護照的心情更為愉悅。

同時雖然已經邁入冬季，但更嚴峻的低溫多在進入12月後才要「發威」，Bally共有單色的羊毛圍巾、雙面羊毛圍巾，部分為純色、部分設計繡有Bally的草寫字樣，有辨識度但又維持著內斂風範、不浮誇，時髦過冬。

Bally Belle迷你提把包，42,000元。圖／Bally提供
Bally Belle迷你提把包，42,000元。圖／Bally提供
Bally Beckett提把肩背包，70,200元。圖／Bally提供
Bally Beckett提把肩背包，70,200元。圖／Bally提供
Bally Adrien Brody旅行系列護照套，15,600元。圖／Bally提供
Bally Adrien Brody旅行系列護照套，15,600元。圖／Bally提供
OLLAM包款具有俐落的幾何曲線，輕巧隨身。圖／Bally提供
OLLAM包款具有俐落的幾何曲線，輕巧隨身。圖／Bally提供
Bally 雙面羊毛圍巾，9,000元。圖／Bally提供
Bally 雙面羊毛圍巾，9,000元。圖／Bally提供

品牌 護照

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