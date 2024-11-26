Bally聖誕節禮推薦 時髦包款、護照夾 添增愉悅心情

一年又將來到尾聲，12月也是送禮、團聚的時刻，瑞士精品品牌Bally推薦了豐富的2024秋冬系列商品，涵蓋包款、配件、小皮件，延續品牌的歐式簡約設計風格，暖冬也優雅。

Bally的2024秋冬包款首推Belle系列的提把包與迷你提把包，前者有簡約、幾何的輪廓造型，尤其提把與包款外蓋連結成一個蛋形、生機無限，迷你提把包則相似於瑞士畜牧業裡的牛鈴，倒梯形的輪廓存在感鮮明，小巧可愛，另外Ollam提把包則帶來了品牌少見的酪梨綠色，清新中帶有現代感。

每天使用的皮包、小皮夾、錢包也可趁機更新，除舊佈新，Bally並推薦了包含Lock Me短夾與扣式長夾，Beckett八卡短夾、Mythos對開長夾等單品，其中並有一款Adrien Brody旅行系列護照套是與奧斯卡影帝Andrien Brody聯名，在黑色中「夾」入了黃色內襯，讓旅遊時打開護照的心情更為愉悅。