來一杯大人系微醺風味特調！7-ELEVEN、全家攜手金酒打造高粱風味拿鐵

新一波寒流即將來襲，7-ELEVEN、全家便利商店應景推出適合冬季的大人系特調，滿足喜愛嚐鮮民眾味蕾。

7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡再創風味驚喜，推出「精品特窖陳高風味拿鐵」，酒精濃度低於0.5%，使用金門當地遵循古法釀造老金城廠陳高酒體添加進厚奶再與精品咖啡完美結合，打造在地特色風味拿鐵，清新花果香氣咖啡底蘊搭配獨特高粱香氣厚奶，創造層次豐富味覺體驗。11月27日至12月10日冬季限定推出，大杯熱飲嚐鮮價109元，活動期間每杯另加贈10點OPENPOINT點數。

另外，全家便利商店也與金門高粱聯名推出大人系風味特調「緞金龍金高拿鐵」，酒精含量0.5%以下，選用譽有「杯中綢緞」美名的53.2度緞金龍金門高粱酒製成的焦糖糖漿，與Let's Café經典拿鐵結合，入口綿甜，尾韻醇順厚實，冷熱風味各有獨特口感，熱熱喝一口暖心暖胃，冰飲喝口感甜順醇厚。11月27日至12月10日，會員可享優惠價69元，建議懷孕者、對酒精過敏者斟酌飲用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康